為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹詭異老公愛在浴室畚箕大號 法院准妻休掉他

    2025/10/22 09:07 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹詭異老公愛在浴室畚箕大號，法院准妻休掉他！（情境照）

    新竹詭異老公愛在浴室畚箕大號，法院准妻休掉他！（情境照）

    新竹縣張姓男子長期將住家當成垃圾堆，大量囤積廢棄物，甚至有馬桶不用，而是大號在浴室畚箕，妻兒實在無法忍受而搬出居住，妻子提議離婚，卻被張男揚言要她拿出300萬元才肯，妻子憤而提告休夫，新竹地院判准。

    結婚27年的陳女說，先生張男衛生習慣極度不良，於家中囤積大量物品，如兵乓球桌、隔間木板、紙類、鍋子、盤子及垃圾如假髮、塑膠袋、吃過的便當盒等。還將發票、玻璃瓶、工具等物品丟置於地，房間堆滿雜物，時常僅留一人可行走之狹小空間，迄今仍是如此。

    更令人難以接受的是，張男竟於家中浴室畚箕大便，完全不顧家庭衛生，此等惡習迄今仍未改善，面對如此生活環境，她曾數次提出離婚，張男不僅拒不同意，更蓄意刁難，要求她拿出300萬元作為離婚條件。

    為了讓子女有更舒適的生活空間，她只得在附近租雅房居住，夫妻分居迄今已經15年。

    法官審酌夫妻分居多年，平日毫無互動交流且爭議不斷，張男並有一般人難以接受之衛生惡習及住居環境欠佳，且不負擔家務，導致妻子無法忍受而離家他居，堪認婚姻破綻已無回復希望，因此判准離婚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播