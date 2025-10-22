新竹詭異老公愛在浴室畚箕大號，法院准妻休掉他！（情境照）

新竹縣張姓男子長期將住家當成垃圾堆，大量囤積廢棄物，甚至有馬桶不用，而是大號在浴室畚箕，妻兒實在無法忍受而搬出居住，妻子提議離婚，卻被張男揚言要她拿出300萬元才肯，妻子憤而提告休夫，新竹地院判准。

結婚27年的陳女說，先生張男衛生習慣極度不良，於家中囤積大量物品，如兵乓球桌、隔間木板、紙類、鍋子、盤子及垃圾如假髮、塑膠袋、吃過的便當盒等。還將發票、玻璃瓶、工具等物品丟置於地，房間堆滿雜物，時常僅留一人可行走之狹小空間，迄今仍是如此。

請繼續往下閱讀...

更令人難以接受的是，張男竟於家中浴室畚箕大便，完全不顧家庭衛生，此等惡習迄今仍未改善，面對如此生活環境，她曾數次提出離婚，張男不僅拒不同意，更蓄意刁難，要求她拿出300萬元作為離婚條件。

為了讓子女有更舒適的生活空間，她只得在附近租雅房居住，夫妻分居迄今已經15年。

法官審酌夫妻分居多年，平日毫無互動交流且爭議不斷，張男並有一般人難以接受之衛生惡習及住居環境欠佳，且不負擔家務，導致妻子無法忍受而離家他居，堪認婚姻破綻已無回復希望，因此判准離婚。

