為女友出氣嗆「脫光電擊、下跪洗門風」勒索！男子下場曝

為女友出氣，結果男子行動過激而被判刑。（資料照）

彰化縣一名廖男不滿女友上班時間頻頻遭公司顧問謝男的騷擾，竟打電話給對方要求「釘孤枝」，廖男一開口就說「社會事要用社會事」來解決，向對方勒索36萬元，更衝到對方公司嗆聲，要他「脫光光電擊拍寫真」、「下跪洗門風」囂張行徑全被監視器錄下。彰化地院近日審結，依恐嚇取財未遂罪判處廖男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

判決書指出，廖男不滿女友頻頻遭公司的外聘顧問謝男騷擾，去年9月7日下午5時許，謝男又打電話給女友，廖男將電話搶過來，直接嗆聲「要請兄弟到公司找你算帳，下跪道歉不然就拿36萬元解決，否則要對你不利」。

請繼續往下閱讀...

廖男隔天直闖女友公司對其同事叫囂「要嘛拿錢出來安慰，不然大家下班時間在公司門口見」、「我會找兄弟去你家強姦你女兒」、「我是要恐嚇你錢沒有錯」、「要帶竹仔（棍棒）來」、「把他脫光光潑冷水呷電的啦！拍個人寫真讓他當網紅」、「林北就是是要呷你恐錢啦，啊嘸你洗門風啦，幹跪了之後36萬，就免處理」等等恐怖言論。

公司立即報警，警方調閱監視器發現，廖男不僅大聲咆哮，還不斷比手劃腳威脅職員，整個過程都被錄下成為鐵證。檢方偵辦時，根據現場監視器畫面、錄音譯文及LINE對話紀錄等事證，認定廖男涉犯恐嚇取財未遂罪嫌明確，依法提起公訴。

彰化地院審理時，廖男坦承犯行。法官認為，廖男不思以正當途徑解決問題，竟以恐嚇方式取財，不僅造成被害人恐懼，更危害社會治安。雖其犯行未得逞，且坦承犯行，但審酌其曾因持有毒品遭到判刑、量處有期徒刑4月，得易科罰金。

