彰化鹿港兩起雜草火災 險釀燒屋燒車

鹿港中正路一處廢棄物堆置處昨發生火災，火勢猛烈。（圖由消防局提供）

彰化縣鹿港鎮昨天（21日）接連發生2起雜草與廢棄物火災，火勢都相當猛烈，濃煙竄天，甚至一度波及一旁的房屋與汽車，所幸消防人員與附近居民合力灌救，將火勢迅速撲滅，僅造成建築屋圍牆燻黑，1輛轎車車頭保險桿燒損，兩起火災發生原因已由消防局釐清。

消防局指出，鹿港鎮第一起廢棄物火災發生在昨天下午2點半，中正路現場為燃燒廢棄物，消防局據報派員趕往現場部署水線搶救，迅速撲滅火勢，不過現場堆置的廢棄物幾乎被燒光，鄰近建築物的外牆被濃煙燻黑。

另一起火災則發生在昨晚6點多，鹿港鎮鹿和路現場燃燒雜草，火勢一度相當猛烈，濃煙竄天，消防局據報派出9名消防員、4輛消防車趕往現場，所幸已由民眾以水桶自行撲滅火勢，不過仍造成停於路旁的1輛轎車右前方保險桿燒損，右側車門燻黑，所幸無人員傷亡；火災發生原因已由消防局釐清。

鹿港鎮鹿和路昨晚燃燒雜草，路旁1輛轎車保險桿被燒。（圖由消防局提供）

鹿港鎮鹿和路昨晚燃燒雜草，路旁1輛轎車保險桿燒毀。（圖由消防局提供）

鹿港鎮鹿和路昨晚燃燒雜草，現場燒成焦黑。（圖由消防局提供）

