大馬旅遊網紅來台當詐騙車手 原因曝光！

林嫌是大馬旅遊網紅，旅遊多國拍攝影片。（警方提供）

台中市政府警察局大甲分局前日破獲一起假投資詐騙案，查獲一名來自馬來西亞籍33歲林姓男子，他自稱是社群平台Instagram旅遊網紅，擁有逾萬名粉絲，平時經常在IG上分享環遊世界的旅遊照，曾造訪20餘國。然而，他此次來台並非觀光，而是受詐欺集團指示擔任車手，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕，網紅形象崩壞，更不知如何告知台籍女友。

大甲警方今日指出，日前接獲民眾報案，指稱遭假投資詐騙集團騙取巨額金錢，且詐騙集團近日再度要求交付30萬元。警方獲報後立即派員部署埋伏，最終在約定於大甲區大安港路一處巷弄面交，查獲並逮捕林姓取款車手。

請繼續往下閱讀...

警方發現，林嫌所持用的工作手機為最新款 iPhone 17 Pro，且手機中存有多張國內、外旅遊照片。經進一步查證，林男竟是馬來西亞當地小有名氣的旅遊網紅，足跡遍及全球20餘國，在Instagram上擁有上萬名粉絲，經濟能力應該不差，林嫌面對員警詢問，起初不發一語拒絕供述，最後坦承因沉迷賭博導致債務纏身，生活早已與網路上所營造的光鮮形象相去甚遠。本次來台原為與女友相聚，但為了清償債務鋌而走險，擔任詐騙集團取款車手，除了要面對未知的司法程序，更不知該如何向女友坦承。

大甲分局呼籲，詐團常以「短期打工」、「高薪兼職」等名義吸引外籍人士來台從事非法提領工作，提醒民眾及外籍友人勿輕信網路招聘訊息，以免誤觸法網、賠上前途。

林嫌擔任車手，遭警方壓制逮捕。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法