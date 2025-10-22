偷走機車上3碗白飯...... 南投男被逮判拘役15日

貴蔘蔘的白飯！偷3碗白飯代價是1.5萬元。示意圖。（記者陳鳳麗攝）

南投縣許姓男子見機車掛著3碗熱騰騰的白飯，隨手拿走並從容步行離開，菲律賓籍女移工發現白飯被偷馬上報警，警方調閱沿路監視器，查出許男是偷飯賊，雖3碗白飯僅30元，惟因許男犯案半年前才出獄，南投地院加重其刑、判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。

48歲許姓男子，去年11月初某日傍晚5時40多分，走路行經南投市區一家便利商店，發現停在店外的電動機車，掛著一袋3碗熱騰騰的白飯（價值30元），見四下無人就把白飯拿走。6時左右機車的主人、菲籍外籍移工發現機車上的白飯不見了，馬上到附近的派出所報案。警方調周邊監視器影像，很快就鎖定有毒品、竊盜前科的許男。

許男去年3月下旬兩件毒品案才執行完畢，接續服20多天的拘役和罰金刑，4月中旬才出獄，而去年11月初就偷白飯被查獲，雖他被逮後坦承偷竊，且3碗白飯僅30元，但他未能與失主和解，且出獄不到半年即再犯案，必須加重其刑，南投地院法官近日將許男依竊盜罪名，判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元，許男偷3碗白飯付出的代價極大。

