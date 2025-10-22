為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷走機車上3碗白飯...... 南投男被逮判拘役15日

    2025/10/22 07:44 記者陳鳳麗／南投報導
    貴蔘蔘的白飯！偷3碗白飯代價是1.5萬元。示意圖。（記者陳鳳麗攝）

    貴蔘蔘的白飯！偷3碗白飯代價是1.5萬元。示意圖。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣許姓男子見機車掛著3碗熱騰騰的白飯，隨手拿走並從容步行離開，菲律賓籍女移工發現白飯被偷馬上報警，警方調閱沿路監視器，查出許男是偷飯賊，雖3碗白飯僅30元，惟因許男犯案半年前才出獄，南投地院加重其刑、判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。

    48歲許姓男子，去年11月初某日傍晚5時40多分，走路行經南投市區一家便利商店，發現停在店外的電動機車，掛著一袋3碗熱騰騰的白飯（價值30元），見四下無人就把白飯拿走。6時左右機車的主人、菲籍外籍移工發現機車上的白飯不見了，馬上到附近的派出所報案。警方調周邊監視器影像，很快就鎖定有毒品、竊盜前科的許男。

    許男去年3月下旬兩件毒品案才執行完畢，接續服20多天的拘役和罰金刑，4月中旬才出獄，而去年11月初就偷白飯被查獲，雖他被逮後坦承偷竊，且3碗白飯僅30元，但他未能與失主和解，且出獄不到半年即再犯案，必須加重其刑，南投地院法官近日將許男依竊盜罪名，判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元，許男偷3碗白飯付出的代價極大。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播