    首頁 > 社會

    高雄林園幼兒園涉虐童再增1人 已有6名教保員被停職

    2025/10/21 22:55 記者許麗娟／高雄報導
    林園幼兒園涉虐童的敎保員再增1人，已有6人停職接受調查。（邱于軒提供）

    林園幼兒園涉虐童的敎保員再增1人，已有6人停職接受調查。（邱于軒提供）

    高雄市林園區林園郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園，教保員違法對幼兒拍頭、罰站、捏臉等不當對待，日前已有5人遭停職，高雄市教育局今（21）日晚再說明新增1人打傷幼童屁股、隔書本打胸口等，予以停職調查，目前涉案教保員增至6人。

    教育局指出，日前已發現有5名教保服務人員涉有罰站過久、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為，已依法將5名涉案人員停職接受調查，10月17日新增1園所1名教保人員疑有打屁股至臀部鈍挫傷、隔著書本打胸口等不當對待情形，亦立即停職，由專案小組進一步調查，以釐清受害幼兒人數及具體情節。

    教育局重申，如違法對待幼兒情節屬實，將依法最重處60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。同時，相關機構亦可能依情節輕重，面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。對於任何不當對待幼兒的行為「零容忍」。

    新增停職敎保員任職於林園非營利幼兒園，負責人同為謝冰雁，教育局表示，仍將持續進行蒐證調查，如民眾或園所員工有相關反映事項，請聯繫教育局聯絡人：幼兒教育科郭專員（07）7995678轉3074。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

