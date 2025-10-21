竹縣消防分隊長救火殉職 法官：檢起訴吸菸越勞肇禍 證據不足判無罪

前年12月新竹縣湖口鄉一處民宅發生火警，新工消防分隊長游尚樺入內搜救時不幸殉職。（民眾提供）

前年12月新竹縣湖口鄉一處民宅發生火警，新工消防分隊長游尚樺入內搜救時不幸殉職，事後檢方認定3名逾期居留越籍外勞未確實熄滅菸蒂而引發火勢，依過失致死罪嫌起訴。新竹地院審理則認為，檢方的證據無從證實被告等人於火災發生前確有在附近抽菸，諭知無罪。

檢方起訴指控，黎文潘與武世力（通緝中）及陳國全（檢察官另案偵辦）均為逾期居留越南籍勞工，雇主向阮女（涉犯過失致死罪嫌部分，由檢察官另案偵辦）承租湖口鄉房屋，3人均明知使用室內沙發布、木製櫃體及木質隔間牆屬易燃物，理應注意不得在室內抽菸，以免引起火災，前年12月28日7時許隨意在沙發附近抽菸，且未確實熄滅菸蒂，引燃發生火災。

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺部署水線著裝入室，深入搜索後，7時57分用無線電發出「空間迷航」訊號，其他隊員立即展開搜救，然因其所戴氧氣面罩用罄，游自行脫掉面罩後，吸入過多濃煙致當場昏迷倒地送醫不治。檢方依失火燒燬住宅、建築物等以外之物及過失致死罪嫌起訴黎男。

黎男辯稱，平時是在2樓客廳抽菸，而非在起火點即本案房屋2樓木質樓梯下方的沙發附近抽菸。案發當日早上他還在睡覺，被人叫醒時聽說失火了，才知道發生火災。

法官調查，火勢係由起居室沙發附近經起居室西側開口走道朝客廳延燒，起火處應在起居室沙發附近，並非被告抽菸地點，檢察官仍應舉證證明被告確有於案發前「在起居室沙發附近抽菸後未妥善熄滅菸蒂」之具體失火行為。

此外，房屋2樓客廳及後陽台所發現垃圾桶內均留有使用過菸蒂，客廳茶几上擺放切割過鋁罐內亦裝有菸蒂等節，可見被告等人習慣將菸蒂丟棄在自製菸灰缸內；反觀現場勘查人員並未在起居室內發現遺留使用過的菸頭，亦未具體註明起居室沙發附近西側地上，擺放切割過鋁罐內裝有菸蒂，無從證實被告等人於火災發生前，確有在起居室沙發附近抽菸。

合議庭認為，檢方所舉各項證據，僅能證明被告平時有在2樓室內抽菸生活習慣，不足以證明被告確於案發前「在起居室沙發附近抽菸後未確實熄滅菸蒂」肇生本案火災，縱然火災搜救過程中不幸發生被害人殉職憾事，檢方的證據客觀上仍無法證明被告犯罪，因此諭知黎男無罪。

