誆稱付裝潢費用 基隆婦欲領30萬遭機警行員追問、報警阻詐保血汗錢

基隆市警一分局忠二路派出所警員陳誌偉、實務訓練員警王安庭趕赴郵局現場攔阻詐騙，成功打消陳婦提款念頭。（記者吳昇儒翻攝）

58歲陳姓婦人昨日上午前往基隆市仁愛區郵局欲提領30萬元，面對行員關懷詢問時，誆稱是要支付裝潢的費用。行員進一步詢問裝潢細節時，卻發現陳婦支吾其詞，神色有異，便通報警方到場協助。員警到場後，詢問估價細節，婦人卻越來越慌張，疑似遇上詐騙。警員趕緊說明近期詐騙樣態，讓陳婦打消匯款念頭，保住血汗錢。

基隆市警一分局忠二路派出所昨日接獲通報後，派遣警員陳誌偉、實務訓練員警王安庭趕赴現場，只見陳婦神色慌張，頻頻宣稱自己是要支付裝潢費用才會提領30萬元。

警方詢問裝潢估價細節，以及有無估價單等相關證明，陳婦當場傻眼，不知如何解釋；員警見狀拿出近期詐騙案例，向陳婦說明各類詐騙型態，並表明她遇上詐騙。陳婦聽完警方解說後，隨即打消匯款念頭，保住血汗錢。

忠二路派出所長徐紹文表示，現今詐騙盛行，民眾常因一時貪念掉入詐騙陷阱，呼籲民眾務必謹慎，遇有疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

