10/21 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜！中秋加碼開2組

10月21日開獎的第114000098期大樂透和第114000255期今彩539頭獎皆摃龜。

10月21日開獎的第114000098期大樂透和第114000255期今彩539頭獎皆摃龜。大樂透中秋100萬元加碼開2組。

第114000098期大樂透中獎號碼「14、20、25、42、44、49，特別號：12」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得608萬7663元；參獎共49注中獎，每注可得6萬4673元；肆獎共116注中獎，每注可得1萬7562元；伍獎共2551注中獎，每注可得2000元；陸獎共3443注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7767注中獎，每注可得400元；普獎共4萬7083注中獎，每注可得400元。

第114000098期49樂合彩中獎號碼為「14、20、25、42、44、49」。四合摃龜；三合共266注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2727注中獎，每注可得1250元。

第114000255期今彩539中獎號碼為「13、22、30、37、38」。頭獎摃龜；貳獎共126注中獎，每注可得2萬元；參獎共4399注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬1928注中獎，每注可得50元。

第114000255期39樂合彩中獎號碼為「13、22、30、37、38」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共66注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6414注中獎，每注可得1500元。

第114000255期3星彩中獎號碼為「038」。壹獎共43注中獎，每注可得1萬元。

第114000255期4星彩中獎號碼為「5498」。壹獎共14注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出2組，總中獎注數3注，其中1組單注中獎，可得獎金100萬元，另1組2注均分。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有8組未開出，將於下期（24日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

