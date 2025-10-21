為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    慘了! 台中保時捷Taycan路口突減速 騎士反應不及撞上

    2025/10/21 21:47 記者許國楨／台中報導
    與機車碰撞的保時捷電動跑車。（民眾提供）

    與機車碰撞的保時捷電動跑車。（民眾提供）

    一輛機車今（21日）下午行經台中市北屯區，疑反應不及，撞上前方保時捷電動跑車車尾，撞擊瞬間引來民眾側目，警方獲報趕往處理，發現騎士全身多處擦挫傷送醫，而兩造均無飲酒，肇事原因將由鑑定單位釐清。

    這起車禍發生在今天下午4點多，地點在北屯區環中東路與軍福十三路口，經查，當時42歲胡男駕駛租賃的保時捷Taycan電動跑車沿環中東路直行，行駛至該路口時，因對向車道突然有砂石車左轉，胡男見狀立即輕踩煞車減速，未料後方同向，由43歲黃男騎乘的機車，疑反應不及追撞胡車車尾。

    警方與救護人員趕抵現場，發現黃男全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，立即送往慈濟醫院治療，胡男則未受傷，兩人經酒測均無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步釐清。

    據了解，保時捷Taycan為該品牌旗下首款純電動跑車，主打零排放與極致性能，擁有流線外型與強勁馬力，售價自432萬元起跳，頂規車型甚至上看千萬元。

    發生事故的路口。（民眾提供）

    發生事故的路口。（民眾提供）

