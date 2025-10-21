驚悚! 電梯突上升台中男踩空 墜落電梯井搶救中

台中太平一間工廠，今晚傳出有男子墜落電梯井，消防車將男子送醫搶救。（記者陳建志攝）

首次上稿 20:49

更新時間 21:27

今晚7點多，台中太平祥順路1段一間印刷工廠，傳出45歲李姓員工，搭工廠內客貨兩用電梯要到3樓辦公室，抵達時要走出電梯，電梯突然故障往上升，造成李男踩空從縫隙墜落於地下1樓的電梯井，消防員獲報到場，將李男從電梯井救出，但現場已沒有呼吸心跳、左手開放性骨折，目前送醫急救中。

台中市消防局今晚7點13分接獲民眾報案，指太平祥順路1段一間工廠有民眾墜落電梯井，立刻派遣太平分隊，出動2車4人到場搶救，消防人員抵達後，立刻使用油壓破壞剪開啟電梯門，發現45歲的李姓男子受困在電梯井底部，現場已經沒有呼吸心跳，立即以長背板搬運救出送醫。

員警到場初步了解，今晚7點多，該名李姓男子搭乘工廠內的客貨兩用電梯，從1樓要到3樓的辦公室，電梯抵達3樓時，電梯門打開，李男正要走出電梯時，電梯卻疑似故障又往4樓上升，李男沒站穩不慎從電梯縫隙墜落電梯井底部，同事叫他都沒回應立即報案，至於電梯為何會突然故障？平時是否有定期維修？警方將進一步釐清。

