彰化鹿港瀝青工廠大火 救災機器人深入火場搶救

彰化鹿港工廠火災，救災機器人深入火場搶救。（圖由消防局提供）

彰化縣鹿港鎮一家生產改質瀝青的工廠今天（21日）晚間發生火災，現場濃煙密布，消防局據報派出39名消防、義消人員趕往搶救，由於火場溫度一度相當高，讓消防員難以靠近，因此派出造價650萬元的救災機器人深入火場搶救，火勢在30分鐘後控制，所幸無人員傷亡，財物損失與起火原因尚待釐清。

彰化縣消防局是在今天傍晚5點半左右接獲民眾報案指出，鹿港鎮工業西六路附近鐵皮構造工廠火災，內部燃燒塑膠粒子及廢棄物，消防局派出消防車17輛、救護車2輛、救災機器人1部、消防人員30人、義消人員9人趕往現場搶救。

火災初期由鹿港分隊長楊勝明指揮，後續轉移第三大隊副大隊長王秉軍坐鎮指揮，火勢於30分鐘獲得控制，於晚間6點多撲滅，現場加入救災機器人進行搶救作業，並配合重機具協助開挖，所幸火勢未擴大蔓延。

彰化鹿港工廠火災，消防員深入火場搶救。（圖由消防局提供）

彰化鹿港工廠火災，消防員全力灌救。（圖由消防局提供）

彰化鹿港工廠火災，消防員搶救。（圖由消防局提供）

