為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化鹿港瀝青工廠大火 救災機器人深入火場搶救

    2025/10/21 20:10 記者湯世名／彰化報導
    彰化鹿港工廠火災，救災機器人深入火場搶救。（圖由消防局提供）

    彰化鹿港工廠火災，救災機器人深入火場搶救。（圖由消防局提供）

    彰化縣鹿港鎮一家生產改質瀝青的工廠今天（21日）晚間發生火災，現場濃煙密布，消防局據報派出39名消防、義消人員趕往搶救，由於火場溫度一度相當高，讓消防員難以靠近，因此派出造價650萬元的救災機器人深入火場搶救，火勢在30分鐘後控制，所幸無人員傷亡，財物損失與起火原因尚待釐清。

    彰化縣消防局是在今天傍晚5點半左右接獲民眾報案指出，鹿港鎮工業西六路附近鐵皮構造工廠火災，內部燃燒塑膠粒子及廢棄物，消防局派出消防車17輛、救護車2輛、救災機器人1部、消防人員30人、義消人員9人趕往現場搶救。

    火災初期由鹿港分隊長楊勝明指揮，後續轉移第三大隊副大隊長王秉軍坐鎮指揮，火勢於30分鐘獲得控制，於晚間6點多撲滅，現場加入救災機器人進行搶救作業，並配合重機具協助開挖，所幸火勢未擴大蔓延。

    彰化鹿港工廠火災，消防員深入火場搶救。（圖由消防局提供）

    彰化鹿港工廠火災，消防員深入火場搶救。（圖由消防局提供）

    彰化鹿港工廠火災，消防員全力灌救。（圖由消防局提供）

    彰化鹿港工廠火災，消防員全力灌救。（圖由消防局提供）

    彰化鹿港工廠火災，消防員搶救。（圖由消防局提供）

    彰化鹿港工廠火災，消防員搶救。（圖由消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播