    首頁 > 社會

    昔酒駕撞癱人遭吊照 整形名醫倪宗亨遭爆撞車持國際駕照蒙混

    2025/10/21 19:54 記者許麗娟／高雄報導
    整形名醫倪宗亨8月開車上路遭追撞，爆出無照上路卻持國際駕照想蒙混過關。（擷取自診所官網）

    高雄整形名醫倪宗亨2016年酒後與友人開著名車在街頭競速，失控肇事撞癱1名女子遭吊銷駕駛，但今年8月30日，倪宗亨開車在三民區覺民路遭人追撞，近日爆出當時警方到場時，倪持國際駕駛想蒙混過關，但當場被抓包，無照上路連加罰最高可處3萬6000元。

    三民二分局交通分隊指出，這起車禍發生在8月30日中午的三民區覺民路與義永路54巷口，當時倪宗亨（56歲）開車於覺民路往東方向停等紅燈時，後方同向龔男（28歲）駕駛轎車，右切變換車道時，因未保持安全距離，追撞前方倪的轎車，雙方駕駛皆無酒駕情事。

    國人無法直接持國際駕照在台灣上路

    警方初步研判，駕駛龔男不依規定保持前、後車距離，可處600至1200元罰鍰；倪男則因多年前酒駕遭吊銷駕照仍開車上路，除處6000至2萬4000元罰鍰外，加罰12000元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    此外，倪宗亨於現場提供國外駕照及本國身分證給警方抄登，警方後續查證倪男駕籍資料已遭吊銷，依法也不能持國際駕駛在台上路，將依法予以製單舉發。

