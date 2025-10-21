為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    憂海浪衝擊濱海公路危險 瑞芳警馳赴現場管制慘遭曳引車追撞

    2025/10/21 19:00 記者吳昇儒／新北報導
    執勤警車停等黃燈卻遭到後方曳引車追撞，保險桿受損凹陷。（記者吳昇儒翻攝）

    執勤警車停等黃燈卻遭到後方曳引車追撞，保險桿受損凹陷。（記者吳昇儒翻攝）

    受風神颱風外圍環流影響，濱海公路83.5公里處遭大浪襲擊，無法通行。新北市瑞芳警今日下午獲報後，擔心用路人通行時發生危險，派員趕往現場進行單線雙向通行管制，不料支援警力駕車前往時，慘遭曳引車追撞，造成警車凹陷，幸無人員傷亡，駕駛均無酒駕情形，全案依車損類交通事故程序處理。

    瑞芳警分局於下午2時15分接獲民眾報案指出，有海浪衝擊路面，擔心用路人發生意外，交通組長蕭明宏指揮鼻頭、瑞濱、交通分隊、澳底、瑞芳及貢寮所等共6名警力，配合公路局基隆工務段人員，趕往現場進行交通管制，維持單線雙向通車。

    未料，一輛支援的警車行經81.7公里處（南雅奇岩附近路段）時，因號誌轉黃燈，依規定停等，後方曳引車剎車不及直接追撞，造成警車後保險桿毀損，幸無人員傷亡。兩名駕駛經酒測後，酒測值均為0，無酒駕情形，後續依車損類交通事故程序處理。浪襲部分，晚間5時許停歇，未影響車輛通行及安全，分局設置的交通管制崗哨撤離。

