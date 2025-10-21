桃市今年新增136輛電動公車 跨單位演練充電、行駛中起火緊急事故

桃市府交通局與消防局、警察局及桃園汽車客運股份有限公司等單位，21日下午舉辦電動公車緊急事故應變演練。（交通局提供）

桃園市年底前將增加136輛電動公車，電動公車安全也成為關注議題，尤其是發生車輛火警時的處置，桃市府交通局與消防局、警察局及桃園汽車客運股份有限公司等單位，今（21）日下午於桃園區福吉二街舉辦電動公車緊急事故應變演練，透過實際模擬情境，檢驗事故處置流程並強化應變能力。

此次演練由桃園市公共汽車客運商業同業公會擔任總指揮，成運汽車提供技術支援，演練內容分為「充電作業中冒煙」及「行駛中起火」兩大情境，在「充電樁失火」演練中，駕駛員依程序進行緊急斷電、滅火，並通報消防單位進行現場封鎖及危險物排除，「行駛中起火」情境則模擬駕駛員緊急停車、乘客疏散、消防救援與醫療救護的全流程，各單位分工合作，包括交通管制、乘客接駁、事故記錄及後勤支援，全程依標準作業程序執行。

交通局長張新福表示，隨著電動公車普及率持續提升，相關安全挑戰也日益重要，桃園市近年持續推動低碳運輸，今年將有136輛新型電動公車上路，明年預計再新增137輛，明年底全市電動公車數量將達273輛，占全市公車總數約35%，在電動化車隊快速成長的同時，交通局持續強化安全教育與演練，確保每輛電動公車都能讓乘客搭得安心、駕駛開得放心。

交通局強調，市府將持續督導公車業者落實每日車輛巡檢、電池維護與異常即報制度，並規劃擴大防災演練範圍，確保市民乘車安全無虞。

消防局長龔永信表示，此次電動巴士搶救演練模擬真實，參演人員反應迅速正確，展現出平時紮實的教育訓練成果，隨著科技進步與車輛型態多元化，消防搶救也必須與時俱進，未來將持續推動類似演練，讓應變機制不斷優化。

