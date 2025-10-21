每天抓3人！ 台中保大前9個月逮861歹徒 攻堅66場「頭皮發麻」垂降畫面曝

特勤中隊平日訓練的場景。（警方提供）

台中市警局保安警察大隊今年1月至9月共執行攻堅任務66場、出動459人次，破獲各類刑案822件、逮捕861名歹徒，平均每天3人落網，副大隊長蔡翊民今（21）日接受警廣專訪分享亮眼數據，也針對近日毒駕案件頻傳提醒民眾，已將緝毒列為「最重要工作」。

蔡翊民指出，保大是大台中地區第三層巡邏警力，平時除執行全市巡邏勤務，也負責重要機關安全維護，並在突發事故中擔任攻堅、反恐與制暴任務，是民眾熟知的霹靂小組、SWAT特殊警力，今年1月至9月，特勤中隊共支援攻堅任務66場次、459人次，展現迅速應變與專業能量。

其中一場攻堅行動中，特勤中隊奉命從高樓垂降突入機房，他們如黑影般俯衝而下，破窗瞬間玻璃碎裂、怒吼聲交錯，幾秒內制伏詐團成員，房內電腦螢幕仍閃著未斷線詐騙訊息，「那一刻腎上腺素爆發是專注、也是榮譽。」有隊員事後形容，心中湧起的卻是守護城市的驕傲與踏實感。

此外，該大隊支援各分局擴大臨檢、取締酒駕、打擊街頭暴力，也協助市府聯合稽查、司法押解及大型陳抗活動維安，今年截至9月底止，線上查緝成果豐碩，查獲毒品案769件806人、通緝犯47人、竊盜案1人、詐欺案2人、槍砲案1人及其他刑案4人，共計822件861人。

特勤中隊快速垂降到目標點攻堅。（警方提供）

台中市保大副大隊長蔡翊民（右）接受警廣專訪。（警方提供）

