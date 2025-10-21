為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    藝人齊爆閃兵風波 律師揭多可易科罰金「削弱公平性」籲檢討加重刑度

    2025/10/21 17:09 記者劉詠韻／台北報導
    新北檢警第三波搜索拘提多位藝人涉閃兵案，律師包盛顥指出，現行多可易科罰金或獲緩刑，恐造成依法服役者不公平，呼籲立法機關增訂加重條款；小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人。（資料照）

    新北檢警今展開藝人閃兵案並發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等藝人到案，閃兵案再度延燒。穩勝國際事務所主持律師包盛顥受訪表示，逃兵罪追訴期長達20年，但實務上多數案件仍可易科罰金或獲緩刑，恐削弱嚇阻效果。他認為，立法機關可檢討加重刑度、排除易科罰金規定，讓制度更具威信，也保障依法服役者的公平。

    包盛顥說，依妨害兵役治罪條例規定，若役男提供虛假資料、故意弄傷身體、製造不合格體位、未申報住址導致通知送達失敗、請人冒名頂替、未經核准出境或出國後逾期不歸、拒絕報到或拒絕服役，皆可能構成閃兵行為。若以偽造或不實文件作為手段，還可能同時觸犯刑法偽造文書罪；而依刑法第80條規定，此類案件追訴期最長可達20年。

    他指出，在實務上，若行為人多次逃避兵役、使用偽造文件或賄賂手段規避兵役，甚至造成軍事任務受損，法院通常會據此加重刑罰，以維護兵役制度的嚴肅性與國防秩序。

    同時，法院多以閃兵或逃避服役行為本身之違法性、責任程度、主觀惡性與悔罪情形為核心考量，而非單純因其名人身分而從重或從輕；但部分法院可能在量刑理由中，間接提及行為對社會觀感、軍紀形象或國防秩序之損害，作為維護法秩序與強化國防義務遵守的酌量因素之一。

    至於外界討論是否應加重閃兵刑度，包盛顥認為具有法律正當性，目前多數閃兵案可易科罰金或獲緩刑，導致刑罰威嚇力不足。立法機關可檢討是否應排除易科罰金或緩刑的可能，以落實罪刑相當原則，也能平衡依法服役者與逃避兵役者之間的不公平；若屬累犯、長期逃避或以偽造、賄賂手段規避服役者，也可增訂情節重大或影響國防安全的加重條款。

    不過，包盛顥強調，修法仍須兼顧比例原則與人權保障，避免刑罰過度，才能兼顧嚇阻效果與制度合理性。

