為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女大生允交往、禁摸身體 學長踩紅線還摸到雙峰下場曝

    2025/10/21 16:21 記者王俊忠／台南報導
    女大學生同意與郭姓學長交往，但要求禁摸身體，郭男卻三次觸摸，台南地院判郭男賠十二萬元。示意圖。（記者王俊忠攝）

    女大學生同意與郭姓學長交往，但要求禁摸身體，郭男卻三次觸摸，台南地院判郭男賠十二萬元。示意圖。（記者王俊忠攝）

    1名女大學生因同校的郭姓學長積極追求，她勉強同意與學長試著交往、但明確告知「她身體不喜歡被觸摸」，郭男卻3度觸摸其身體，第2次還摸到雙峰。女大生憤而提告求賠償，台南地院依雙方line對話、認定郭男明知故犯，判賠12萬元慰撫金給學妹。

    對於郭男3次涉觸摸學妹身體的行為，女大生也提刑事告訴，但第1次、第3次行為已超過告訴時間，檢方不起訴；不過，郭第2次的觸摸行為，則被一、二審依乘機猥褻罪判刑6月、得易科罰金。

    女大生控訴說，約在2021年11月底起試著與郭男交往，交往期間多次明確告知學長「她身體不喜歡被觸摸」，郭明知仍於2022年1月23日在郭的租住處，趁她不及防備，徒手抱她腰部舉高，從椅子移到床上並壓住她的身體，接著又吻她頭部（第1次行為）。

    同年1月24日晚間到隔天凌晨，郭男留宿在女大生租住處，趁女方熟睡時、從背後環抱她，並碰到女方的雙側胸部猥褻，女方驚醒咬郭的手，郭才罷手（第2次行為）；同年1月26日，郭男在女方租住處又趁學妹不及防備，掀起女方上衣並摸腰部（第3次行為）。

    郭男對學妹主張的3次觸碰行為並不爭執，但他認為雙方既是男女朋友，身體接觸符合一般男女交往的常情，也很尊重學妹自主權，沒有猥褻行為。如學妹對3次行為感到不舒服，何以事後兩人互動仍正常；學妹的母親還邀他一起出遊，這些請法院審酌。

    由於郭男第2次碰觸行為，被一、二審均判刑6月；郭又否認猥褻女友。台南地院民事法官檢視兩人的line對話紀錄，發現女大生多次對郭男表明排斥他接觸其身體，郭仍趁女方不備、前後碰觸女大生3次，的確侵害女方的身體自主權，判賠12萬元給女大生；可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播