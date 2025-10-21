女大生允交往、禁摸身體 學長踩紅線還摸到雙峰下場曝

女大學生同意與郭姓學長交往，但要求禁摸身體，郭男卻三次觸摸，台南地院判郭男賠十二萬元。示意圖。（記者王俊忠攝）

1名女大學生因同校的郭姓學長積極追求，她勉強同意與學長試著交往、但明確告知「她身體不喜歡被觸摸」，郭男卻3度觸摸其身體，第2次還摸到雙峰。女大生憤而提告求賠償，台南地院依雙方line對話、認定郭男明知故犯，判賠12萬元慰撫金給學妹。

對於郭男3次涉觸摸學妹身體的行為，女大生也提刑事告訴，但第1次、第3次行為已超過告訴時間，檢方不起訴；不過，郭第2次的觸摸行為，則被一、二審依乘機猥褻罪判刑6月、得易科罰金。

女大生控訴說，約在2021年11月底起試著與郭男交往，交往期間多次明確告知學長「她身體不喜歡被觸摸」，郭明知仍於2022年1月23日在郭的租住處，趁她不及防備，徒手抱她腰部舉高，從椅子移到床上並壓住她的身體，接著又吻她頭部（第1次行為）。

同年1月24日晚間到隔天凌晨，郭男留宿在女大生租住處，趁女方熟睡時、從背後環抱她，並碰到女方的雙側胸部猥褻，女方驚醒咬郭的手，郭才罷手（第2次行為）；同年1月26日，郭男在女方租住處又趁學妹不及防備，掀起女方上衣並摸腰部（第3次行為）。

郭男對學妹主張的3次觸碰行為並不爭執，但他認為雙方既是男女朋友，身體接觸符合一般男女交往的常情，也很尊重學妹自主權，沒有猥褻行為。如學妹對3次行為感到不舒服，何以事後兩人互動仍正常；學妹的母親還邀他一起出遊，這些請法院審酌。

由於郭男第2次碰觸行為，被一、二審均判刑6月；郭又否認猥褻女友。台南地院民事法官檢視兩人的line對話紀錄，發現女大生多次對郭男表明排斥他接觸其身體，郭仍趁女方不備、前後碰觸女大生3次，的確侵害女方的身體自主權，判賠12萬元給女大生；可上訴。

