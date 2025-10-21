台大狼醫鄭文芳棄保潛逃在加拿大落網 今押解返台受審

前台大名醫鄭文芳涉性侵案棄保潛逃加拿大，日前落網，今日押解返台受審。（資料照）

台大醫院婦產科前名醫鄭文芳，被控於2020、2021年任職期間，分別邀約3名金融保險業女業務員餐敘，卻在酒中下藥、帶到旅館性侵或猥褻，台北地檢署去年11月依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪將他起訴，他屢傳未到庭，棄保潛逃出境，法院6月沒收40萬元交保金並發布通緝；鄭男日前在加拿大落網，今（21）日被押解返台歸案，台北地院傍晚將開庭審理，羈押可能性極高。

北檢起訴指出，鄭文芳於2023年初，被1名藥廠女業務控告下藥性侵，但檢方依摩鐵監視器影像認定，女方出入的步伐穩健，處分不起訴確定。但他涉性侵消息見報後，又有3名女業務員指控遭鄭下藥性侵，且非只有自己受害，向立委范雲陳情，召開記者會揭發鄭的惡行。

3女被害時間點分別為2020年5月、2021年1月、4月，其中一女指控，她原和醫師約在居酒屋小酌，卻突然斷片，醒來發現自己躺在台大實驗室，嚇得奪門逃出，懷疑遭猥褻亂摸；另一女則是在飯店房間驚醒，趁鄭文芳在浴室，趕緊離開。

另一女也是在居酒屋與鄭文芳喝紅酒邊介紹金融產品時，忽然全身無力，鄭文芳乘機出手非禮，想帶她離開，幸好她朋友及時趕到居酒屋接走她。

北檢去年4月8日約談鄭文芳到案，訊後諭令40萬元交保，偵查後綜合3女親身經歷及事證後認為，他透過酒中下藥，有趁機性侵、猥褻被害人的意圖，去年11月起訴。台大醫院已於2023年底不續聘。

北院法官今年3月傳喚鄭文芳卻未到庭，拘提亦未獲，郭姓具保人也不能督促鄭到案，入出境紀錄也顯示鄭已出境，滯留外國不歸，顯已逃匿，裁定沒收40萬元保證金，同時發布通緝。

據指出，鄭文芳日前在加拿大落網，21日押解返台，警方押解移送北院歸案，承審法官定下午5時30分臨時加開一庭審理，決定是否羈押或交保，據研判收押可能性高。性侵案件不公開審理。

