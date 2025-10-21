沉迷《傳說對決》被限制手遊時間 13歲少女受戰友邀約竟逃家

手機線上遊戲「傳說對決」示意圖。（警方提供）

台中一名13歲少女小潔（化名）因沉迷手機線上遊戲《傳說對決》，日前與家人發生口角後離家出走還失聯，家人擔心遭遇危險，緊急向少年警察隊求助，幸經警方調閱監視器及分析遊戲上線紀錄，成功在北區尋獲少女，確認平安後通知家人帶回，並協助安排後續輔導與學習事宜，避免憾事發生。

據了解，少女與母親同住，母親因忙於工作，回家常見到少女沉迷於手機線上遊戲《傳說對決》，並因此結識網友，且雙方長時間線上聊天，遂限制其使用時間，少女因此產生反抗心態，於是與遊戲組隊網友聯繫後，趁家人不注意離家並斷絕聯繫。

請繼續往下閱讀...

期間母親對其行蹤所知有限，僅知可能到北部地區與網友見面，原先還能與女兒聯繫，後來嘗試打電話、留言等方式仍無法聯繫，家屬擔心遭到不法危害前往少年隊求助，幸該隊員警中有《傳說對決》高手，旋即分析遊戲上網歷程及相關社群軟體，發現少女仍有上線遊玩紀錄。

另輔以科技偵查及同儕訪查情資等過濾後，發現少女行蹤出現在高鐵台中站附近前往搜尋，沿著少女離開高鐵台中站可能行經路線調閱監視器追查，最後在北區尋獲，確認少女平安後，通知其家人帶回及協助後續輔導學習事宜。

少年隊長劉祈顯呼籲，學生常因個人興趣喜好，熱衷於網路遊戲，進而影響學業或生活時有所聞，青少年應提高自我保護意識，不可輕易與網路上陌生人相約見面；家長也應關心孩子使用手機與上網情形，建立良好溝通與信任，避免憾事發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法