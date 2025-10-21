為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「美體小舖」創辦人昏迷亡 「密醫」醫美診所負責人判賠361萬

    2025/10/21 15:29 記者楊國文／台北報導
    有「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）接受醫美療程時昏倒死亡，高院判「密醫」醫美診所負責人、護士連帶賠償家屬361萬多元。（取自The Body Shop臉書）

    有「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）接受醫美療程時昏倒死亡，高院判「密醫」醫美診所負責人、護士連帶賠償家屬361萬多元。（取自The Body Shop臉書）

    「美體小舖 THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟，2021年到台北市「法漾診所」施打玻尿酸等美容療程時突然昏迷，送醫70天死亡，黃的獨子曾男指控，診所負責人傅仰曄和女護理師林庭玉均無醫師執照，卻實施侵入性醫療害命，還偽造就診紀錄掩蓋實情，提告求償500萬元，高等法院審理認為，傅男、林女違法替黃慧娟進行侵入性治療，屬過失不法侵害身體健康權，判決應連帶賠償361萬多元，可上訴。

    黃慧娟於1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體譽為台灣「美容界教母」，據傳台灣不少美容專櫃人員是她訓練出來。

    黃慧娟2021年7月23日下午到台北市中山區的「法漾診所」，接受玻尿酸等美容療程時，突然昏倒被緊急送往馬偕醫院急救。醫師診斷發現，黃慧娟到院前心肺功能停止，還有缺氧性腦病變、呼吸衰竭等癥狀且持續昏迷，同年9月30日病逝。

    黃慧娟兒子曾男指控法漾診所實際負責人傅男沒有醫師執照，卻和林姓女護理師執行醫美業務，還偽造就診紀錄，對傅男2人提告並求償500萬元。

    刑事部分，台北地院依違反醫師法判傅男、林女各2年8月、2年6月，另依業務登載不實罪各判3月徒刑，可上訴。

    台北地院民事庭審理後認為，傅男及林姓護理師對黃慧娟實施侵入性醫療，導致她在診所內發生休克倒地及無呼吸心跳等情況，造成黃女死亡的結果，兩者具因果關係，判須連帶賠償精神慰撫金300萬元及醫療費、工作薪資損失、加護病房看護費用等71萬多元，共371萬5190元。

    傅男、林女不服上訴，高等法院審理認為，傅男、林女違法替黃慧娟進行侵入性治療，屬過失不法侵害身體健康權，造成極大精神痛苦，一審判決賠償精神慰撫金300萬元及醫療費、工作損失等費用為有理由，但黃慧娟住院加護病房期間，並未實際聘請看護人員，因此家屬請求看護費10萬元應予扣除，今改判賠361萬5190元。

