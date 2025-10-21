作證柯文哲政治獻金案 黃珊珊批「檢察官鬼打牆」：故意串聯1500

黃珊珊作證完後，離開北院前受訪直指「檢察官有點鬼打牆」，很多問題都是主觀臆測。（記者陳逸寬攝）

時任柯文哲總統競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊今上午以證人身份至台北地方法院出庭作證，協助釐清民眾黨前主席柯文哲涉侵佔政治獻金案。結束作證後，她離開法院前接受媒體訪問，直指「檢察官有點鬼打牆」，很多問題都是主觀臆測，「對於所謂小沈已給過，叫我不要去麻煩別人的部分，故意要去串聯所謂的1500。」

檢察官陳思荔於庭訊中提示，柯文哲曾於2023年11月間傳給黃珊珊簡訊，內容提到「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這句話是什麼意思？黃表示，她不清楚柯文哲當時為何做此回應，而柯主席過去也經常提醒她不要麻煩別人，對於柯與沈慶京有無金錢往來等細節並不清楚。

陳思荔追問，是否有找其他企業家募款，或是整理募款名單給柯文哲等問題？正當黃珊珊準備回應時，柯文哲辯護律師陸正義、李文宗委任律師唐于智隨即提出異議，認為檢方提問已逾今開庭主要針對募款小物牽涉政治獻金範圍；審判長江俊彥諭知異議成立，提醒黃珊珊無需作答。

黃珊珊作證完離開北院前受訪表示，「其實我滿意外的，因為今天檢察官有一點鬼打牆，而且裡面的問題其實很多都是他們主觀臆測，甚至非常不專業的問題，比如說會問我說，你們這麼忙為什麼不用訊息通知大家就好？我覺得這好像不太算是一個專業的檢察官會提出的問題。」

黃珊珊說，「第二個他們對於所謂的『小沈已給過』，故意要去串連所謂的1500。」她強調自己要講得很清楚，身為總幹事在選舉過程裡募款是責任，因此當然會去爭取各界支持，「但柯文哲主席是一個非常不喜歡麻煩別人的人，所以他常跟我說不要去麻煩別人，這就是我們的互動，所以這件事情跟京華城也好、跟小沈也好一點關係都沒有。」

