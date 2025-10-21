基隆港駁船疑進水船頭沉沒 布置攔油索

停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

東北季風加上風神颱風共伴效應，造成昨天到今天凌晨基隆北海岸雨勢未歇，停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起，第一時間已經由船主請業者至現場布置攔油索。據了解，「宏略8號」目前為停航，船上沒重油，無人員傷亡，相關單位已派員布設攔油索，近日派人將船移置他地處理。

基隆港務分公司監控中心上午接獲通報，停靠在東15號碼頭的駁船「宏略8號」疑似進水，導致船身嚴重傾斜，港務分公司找到船主前來處理，並於早上8點多通報到航港局北航中心。船主已請業者至現場布設攔油索，港務公司也協助調派拖船支援，先將「宏略8號」旁的船舶「羲澍1號」拖走，並派潛水夫下水查看船身，再安排後續處理方式。

北航中心除了要求船主提出海事報告，並請船檢人員了解進水原因，並要求遵守船舶法規定，未來如果要復航，必須檢查通過，確保適航及人員安全。

