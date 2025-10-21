為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆港駁船疑進水船頭沉沒 布置攔油索

    2025/10/21 13:55 記者俞肇福／基隆報導
    停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

    停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

    東北季風加上風神颱風共伴效應，造成昨天到今天凌晨基隆北海岸雨勢未歇，停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起，第一時間已經由船主請業者至現場布置攔油索。據了解，「宏略8號」目前為停航，船上沒重油，無人員傷亡，相關單位已派員布設攔油索，近日派人將船移置他地處理。

    基隆港務分公司監控中心上午接獲通報，停靠在東15號碼頭的駁船「宏略8號」疑似進水，導致船身嚴重傾斜，港務分公司找到船主前來處理，並於早上8點多通報到航港局北航中心。船主已請業者至現場布設攔油索，港務公司也協助調派拖船支援，先將「宏略8號」旁的船舶「羲澍1號」拖走，並派潛水夫下水查看船身，再安排後續處理方式。

    北航中心除了要求船主提出海事報告，並請船檢人員了解進水原因，並要求遵守船舶法規定，未來如果要復航，必須檢查通過，確保適航及人員安全。

    停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

    停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

    停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

    停靠在基隆港東15號碼頭的駁船「宏略8號」，今天疑進水導致船頭沉沒，且船身向右傾斜船尾翹起。港務公司已在週邊圍起攔油索，避免污染。（圖為民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播