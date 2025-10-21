檢追查柯文哲傳「威京小沈已給過」簡訊 黃珊珊出庭作證

黃珊珊證稱，她每天都為經費焦慮，也會拜託身邊人協助募款，包括會計師范有偉、基隆副市長邱佩琳，並強調邱為重點拜託的對象。（記陳逸寬攝）

台北地方法院今續審民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，傳喚時任競選總部總幹事、現任民眾黨立委黃珊珊出庭作證。黃於庭上多次強調，柯文哲個性上不喜歡向人開口募款，經常叮囑幕僚「不要麻煩別人」，但她身為總幹事，必須負責籌措選舉經費，因此常主動提醒「要趕快募款，不然錢會不夠」，並稱基隆副市長邱佩琳為重點拜託對象。

今由檢察官陳思荔進行主詰問，提及柯文哲於2023年11月間傳送給黃珊珊的簡訊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」一事。依據證人黃珊珊、李文宗及范有偉等人對話紀錄，柯文哲同年10月27日曾指示召開募款委員會，成員包括黃、李、范、邱佩琳與周榆修5人；該會於11月2日晚間在競選辦公室二樓召開；柯文哲隔天即傳出上述簡訊，時間點緊接會議之後，足認訊息內容與募款事宜有明確關聯。

請繼續往下閱讀...

陳思荔指出，黃珊珊當晚也曾傳送名為「重要資料」的檔案給柯文哲，柯隔天即回覆「小沈已給過」等語，應屬針對募款名單的回應，黃亦回覆「明白」，顯示雙方當時確實在溝通募款進度。

黃珊珊證稱，她每天都為經費焦慮，也會拜託身邊人協助募款，包括會計師范有偉、基隆副市長邱佩琳，並強調邱為重點拜託的對象；至於邱佩琳是否曾建議向威京集團董事長沈慶京募款，黃坦言「可能有提過」，但她僅記得邱佩琳是她拜託協助的人之一，並不清楚柯文哲與沈之間是否有金錢往來。她也強調，採風公司匯款給木可，她還是到了地檢署以後、看過《鏡週刊》報導才知道，而競選總部、黨部、木可各有官網，一般人都能看出是否與競選活動有關。

黃珊珊也說，柯文哲辦演唱會是個人夢想，競總認為不符政治獻金規定未介入，演唱會採商業模式，由木可與尼奧、時樂公司簽合約，門票8800元，收入未入競總並繳娛樂稅。負責人戴利玲為她友人，而她也看過合約，柯文哲則積極排練；至於政治獻金募款，自2023年5月20日起，捐款可兌換應援小物，類似百貨周年禮，衣服成本2、300元定價1450元以上，主要目的是刺激募款，而非販售商品。

庭訊中，柯文哲律師陸正義駁斥，KP秀屬商演性質，並不等同政治活動；應援行為也非買賣行為，商演門票的購買與造勢活動如何商品化，其中涉及的金權交由李文宗處理。此外，商品樣式等細節與第一波不同，第三波在文宣更換小物部分，檢方起訴草率，對於採風部分的起訴更是入人於罪。

檢察官主任林俊廷另指出，根據會議紀錄與網站內容，民眾黨曾於官網公告第三波募款小物及募款演唱會活動，名稱清楚標示為募款，此為客觀事實，但若在訴訟上要將民眾黨與競選總部切割，現在才主張為「誤植」，根本不切實際。

不過，當陳思荔進一步追問是否還有其他企業家名單、是否曾整理名單給柯文哲時，柯文哲、李文宗委任律師均提出異議，認為問題偏離本次庭訊針對募款小物是否屬政治獻金的主題。審判長最後裁定異議成立，提醒黃珊珊無需再回答。

台北地方法院今續審民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案。（記陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法