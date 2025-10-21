才拜拜回來！ 「豆豆先生」車行老闆過馬路遭撞亡 路面刮出火花畫面曝

林男過馬路被機車撞擊，機車瞬間在路面刮出火花。（民眾提供）

台中北屯區今（21）日發生一起奪命車禍，外型神似英國喜劇明星「豆豆先生」的55歲林姓中古車行老闆，凌晨返家途中穿越軍功路，遭高速直行的機車猛烈撞擊，瞬間刮地火花四濺、林男當場被撞飛倒地，送醫搶救仍宣告不治，鄰居及友人震驚不已感嘆：「他才從高雄拜拜回來，怎會這麼突然！」

警方調查，今天凌晨1時45分，黃姓男子（44歲）騎乘白牌檔車沿軍功路直行，行經景賢路口時，與步行橫越馬路的林男發生劇烈碰撞，根據監視器，林男當時未走在斑馬線上，畫面中可見他身形投射的長影，就在快抵達路口車行時，下一秒機車疾駛而過，瞬間擦出長長火光與金屬摩擦聲，機車與人分別噴飛十多公尺，驚悚畫面令人怵目驚心。

救護人員趕抵時，林男已失去呼吸心跳，經送搶救仍不治，騎士黃男也全身多處擦挫傷送醫，經酒測確認無酒駕情事，詳細肇責仍待進一步釐清。

據了解，林男經營中古車行多年，平日就住在店內，雖然話不多但為人和善也相當虔誠，每月都會固定南下高雄進廟參拜，友人透露，林男當時才剛從高雄回台中，疑因性子急，加上車行車輛多、停放位置狹窄，固不得半夜仍出門移車整理，準備要交給買家，未料竟在自家門前橫越馬路時命喪車輪。

鄰居們聞訊驚訝表示：「我們都叫他豆豆先生，長得真的很像！」、「昨天還看到他在整理車子，怎麼一轉眼就走了。」警方呼籲，用路人行經路口務必減速慢行，行人應遵守號誌、走斑馬線，避免憾事重演。

發生死亡車禍的路口。（民眾提供）

