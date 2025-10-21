獨居九旬婦腹痛險喪命 警急助就醫保命

警方獲報趕抵現場，協助命懸一線的黃姓老婦人就醫。（記者吳昇儒翻攝）

獨居在基隆和平島的90歲黃姓老婦人，昨晚因長時間腹瀉，臉色慘白，氣力消散，只好向照服員求救。照服員發現婦人狀況不妙，語氣微弱，輾轉向警方求援。員警到場後，看見黃婦氣弱懸絲，趕緊聯繫家屬，並請計程車將她送往醫院救治。所幸經醫院搶救後，老婦人已逐漸恢復健康，暫無生命危險。

基隆市警二分局和一路派出所昨日晚間接獲里長報案指出，位於隔壁里的一名黃姓老婦人，身體狀況不佳，照服員不知所措，拜託警方前往查看。

警方到場後發現90歲的黃婦因長時間腹瀉，有氣無力，所幸尚有意識，趕緊聯繫其家屬，並呼叫計程車，趕緊送黃婦到醫院搶救，保住一命。

警方詢問得知，黃婦平時獨居在和平島的家中，若有需要協助時，會聯繫照服員到府服務。案發當時，因感到非常不適，只好聯繫照服員到場。但照服員看到老婦狀況，擔心發生意外，先聯繫朋友，詢問該怎麼辦？該名友人也不知道處理，便求助里長。里長得知後，趕緊拜託警方到場協助。

和一路派出所長陳智楷表示，警方與里長及地方居民保持聯繫，建立守望相助的安全網絡，方能確保長者及弱勢族群在社區中都能獲得即時協助與照顧

