為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨居九旬婦腹痛險喪命 警急助就醫保命

    2025/10/21 13:19 記者吳昇儒／基隆報導
    警方獲報趕抵現場，協助命懸一線的黃姓老婦人就醫。（記者吳昇儒翻攝）

    警方獲報趕抵現場，協助命懸一線的黃姓老婦人就醫。（記者吳昇儒翻攝）

    獨居在基隆和平島的90歲黃姓老婦人，昨晚因長時間腹瀉，臉色慘白，氣力消散，只好向照服員求救。照服員發現婦人狀況不妙，語氣微弱，輾轉向警方求援。員警到場後，看見黃婦氣弱懸絲，趕緊聯繫家屬，並請計程車將她送往醫院救治。所幸經醫院搶救後，老婦人已逐漸恢復健康，暫無生命危險。

    基隆市警二分局和一路派出所昨日晚間接獲里長報案指出，位於隔壁里的一名黃姓老婦人，身體狀況不佳，照服員不知所措，拜託警方前往查看。

    警方到場後發現90歲的黃婦因長時間腹瀉，有氣無力，所幸尚有意識，趕緊聯繫其家屬，並呼叫計程車，趕緊送黃婦到醫院搶救，保住一命。

    警方詢問得知，黃婦平時獨居在和平島的家中，若有需要協助時，會聯繫照服員到府服務。案發當時，因感到非常不適，只好聯繫照服員到場。但照服員看到老婦狀況，擔心發生意外，先聯繫朋友，詢問該怎麼辦？該名友人也不知道處理，便求助里長。里長得知後，趕緊拜託警方到場協助。

    和一路派出所長陳智楷表示，警方與里長及地方居民保持聯繫，建立守望相助的安全網絡，方能確保長者及弱勢族群在社區中都能獲得即時協助與照顧

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播