為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    慣竊偽裝水電工偷屋主壓縮機 闖空門煮泡麵吃、累了就睡

    2025/10/21 13:32 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定黃男觸犯竊盜等8罪，分別判處有期徒刑7、10月不等，應併執行2年2月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定黃男觸犯竊盜等8罪，分別判處有期徒刑7、10月不等，應併執行2年2月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    慣竊犯黃芳德今年1月起，因經濟狀況不佳，竟開始在基隆地區行竊，一共犯下8起竊盜案。黃男偽裝成水電工，承攬屋主電源開關修護工程後，進入屋內，偷走兩台壓縮機。另也趁其他被害人不在屋內時，偷走泡麵，還當場泡來吃，又因睡著，被屋主發現報警逮人。基隆地院近日審結，認定黃男觸犯竊盜等8罪，分別判處有期徒刑7、10月不等，應併執行2年2月徒刑。

    檢警調查，黃男於今年1月間，承攬李姓屋主修繕電燈開關等工程，取得屋主信任後，趁屋主不在，竟用老虎鉗剪斷住宅後陽台上方冷媒管，竊取冷氣壓縮機2台；同年月26日凌晨，黃男見一名陳姓男子將褲子晾在陽台，直接鑽進陽台，偷走褲子裡的5千元。

    同年2月，黃男意外發現張姓男子放在窗邊的大門鑰匙，直接進入屋內搜刮紅包（5萬元）、手機及藍牙喇叭，隔了兩天，又進屋拿走擴香機。

    今年6月18日，黃男持工具闖進李姓屋主屋內，偷走香菸、泡麵，甚至當場泡來吃，吃不完還將泡麵放進冰箱。隔月黃男又缺錢花用，闖進沈姓女子家中，偷走燭台變賣，隔沒多久，又進入屋內行竊未遂；卻因太累當場睡著，被屋主發現後報警逮人。

    法官認為，黃男不思循正當途徑獲取生活所需，不斷以竊盜手段侵害他人財產，觀念顯有偏差犯，且犯後均未賠償被害人損失；考量他坦承犯行，分別依竊盜罪判處7、10月徒刑不等，應併執行有期徒刑2年2月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播