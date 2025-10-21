慣竊偽裝水電工偷屋主壓縮機 闖空門煮泡麵吃、累了就睡

基隆地院近日審結，認定黃男觸犯竊盜等8罪，分別判處有期徒刑7、10月不等，應併執行2年2月徒刑。（記者吳昇儒攝）

慣竊犯黃芳德今年1月起，因經濟狀況不佳，竟開始在基隆地區行竊，一共犯下8起竊盜案。黃男偽裝成水電工，承攬屋主電源開關修護工程後，進入屋內，偷走兩台壓縮機。另也趁其他被害人不在屋內時，偷走泡麵，還當場泡來吃，又因睡著，被屋主發現報警逮人。基隆地院近日審結，認定黃男觸犯竊盜等8罪，分別判處有期徒刑7、10月不等，應併執行2年2月徒刑。

檢警調查，黃男於今年1月間，承攬李姓屋主修繕電燈開關等工程，取得屋主信任後，趁屋主不在，竟用老虎鉗剪斷住宅後陽台上方冷媒管，竊取冷氣壓縮機2台；同年月26日凌晨，黃男見一名陳姓男子將褲子晾在陽台，直接鑽進陽台，偷走褲子裡的5千元。

同年2月，黃男意外發現張姓男子放在窗邊的大門鑰匙，直接進入屋內搜刮紅包（5萬元）、手機及藍牙喇叭，隔了兩天，又進屋拿走擴香機。

今年6月18日，黃男持工具闖進李姓屋主屋內，偷走香菸、泡麵，甚至當場泡來吃，吃不完還將泡麵放進冰箱。隔月黃男又缺錢花用，闖進沈姓女子家中，偷走燭台變賣，隔沒多久，又進入屋內行竊未遂；卻因太累當場睡著，被屋主發現後報警逮人。

法官認為，黃男不思循正當途徑獲取生活所需，不斷以竊盜手段侵害他人財產，觀念顯有偏差犯，且犯後均未賠償被害人損失；考量他坦承犯行，分別依竊盜罪判處7、10月徒刑不等，應併執行有期徒刑2年2月。

