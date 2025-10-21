假冒iPASS一卡通、街口支付發釣魚簡訊 警破偽基地台逮人收押

台中地檢署指揮電偵二隊破獲詐騙集團偽基地台，並發送「iPASS 一卡通帳戶認證」、「街口支付帳戶認證」釣魚簡訊。（記者陳建志翻攝）

刑事局電信偵查大隊第二隊偵辦「截電專案」，利用電信大數據分析可疑詐騙門號，掌握疑似有偽基地台冒用他人手機號碼，傳送假冒「iPASS一卡通」及「街口支付」以「帳戶異常需認證」為由發送釣魚簡訊，再盜取個資盜刷或轉出金錢，本月16日在台北市中正區停車場當場查獲王姓嫌犯（33歲）駕駛自用小客車載送假基地台設備發送釣魚簡訊，訊後依組織犯罪、詐欺送辦，並向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署主任檢察官陳信郎、黃鈺雯檢察官指揮電偵二隊偵辦「截電專案」，發現有歹徒冒用電子支付業者名義，透過行動偽基地台向民眾手機傳送詐騙簡訊，致民眾陷於錯誤而輸入個資，進而遭盜刷或轉出金錢。

經蒐證獲悉王姓嫌犯（33歲）涉有重嫌，本月16日持搜索票和拘票，在台北市中正區停車場將正開著自小客車，載送假基地台設備發送釣魚簡訊的王男逮捕，並查扣假基地台設備1台、電池1台、電池充電器1台、主機天線2組、工作手機2支、涉案車輛等犯罪工具。

王男訊後依組織犯罪、詐欺、3人以上共同以電子通訊對公眾散布詐欺取財等罪嫌移送法辦，並向台中地院聲請羈押禁見獲准。

警方表示，假基地台就是俗稱「偽基站」的陸製設備，可在約100公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，並偽冒任意數字組合的簡訊發送號碼，已成為國內詐騙簡訊主要發送管道之一，本案經清查假冒「iPASS一卡通」及「街口支付」等手法已累計有12位民眾被騙，總財損超過新台幣40萬元。

台中地檢署表示，詐欺集團常利用時下流行的議題，如「iPASS 一卡通帳戶認證」、「街口支付帳戶認證」及「普發1萬元」等資訊來誘惑民眾點擊，呼籲民眾勿點擊或連結來源不明簡訊所附網址，也勿撥打該簡訊內所附的電話號碼，以免遭詐欺集團藉此騙取個資或金錢。

詐騙集團偽基地台藏身在自小客車中機動發送釣魚簡訊，當場遭警方查獲。（記者陳建志翻攝）

台中地檢署指揮電偵二隊破獲詐騙集團偽基地台，當場查扣假基地臺設備、電池、電池充電器等證物。（記者陳建志翻攝）

