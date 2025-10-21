為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警政署今舉行秋祭典禮 弔祭警察英靈致上哀悼與敬意

    2025/10/21 12:45 記者邱俊福／台北報導
    警政署今舉行秋祭典禮，由署長張榮興率警察同仁代表弔祭警察英靈。（記者邱俊福攝）

    警政署今舉行秋祭典禮，由署長張榮興率警察同仁代表弔祭警察英靈。（記者邱俊福攝）

    中華民國114年秋祭歷年因公殉職暨病故警察人員典禮，今日上午10時，在台北內湖警察公墓舉行，由警政署署長張榮興擔任主祭，率警察同仁代表祭悼追緬歷年來因公殉職和積勞病故的警察同仁，告慰其盡忠職守、伸張正義之英靈。

    典禮開始，署長張榮興於莊嚴樂聲中向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品，於司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，致上最深的哀悼與敬意。

    警政署為表彰各警察機關歷年因公殉職員警對國家社會的貢獻，並提供員警、遺族及民眾緬懷悼念之處所，在署「警察史蹟館」增設「捍衛治安、警之典範」因公殉職警察人員紀念專區，並於該專區辦理員警殉職事蹟宣付儀式將其等英勇精神永誌警史供人追思致敬。

    警政署表示，將持續推動內湖警察紀念園區公園化目標，致力改善園區各項設施及環境綠美化，營造寧靜莊嚴追思園地，今年度已完成納骨塔櫃位汰舊更新工程，櫃位面板採用堅固輕盈的鋁合金材質，賦予現代感與耐久性，並設計精緻警徽浮雕，表達對逝者最崇高的敬意，櫃體則選用SMC材質，提升櫃位的耐震、耐燃強度，另增設大型除濕機控制塔內濕度，確保環境的乾燥與穩定。

    此外，警政署配合塔位更新工程，全面維護園區環境設施，正進行園區圍牆及紀念碑、銀爐區等整修工程，營造莊嚴素雅的格局，為警察先賢先烈提供安全、寧靜、優質的安息之所。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播