自小客疑似超車不慎撞翻騰起 遇上消防隊訓練返隊

剛好結束訓練的消防隊路過查看。（陳宏宗議員服務團隊提供）

今早11時許，台9線發生一起翻車意外，一輛自小客疑似超車不慎撞擊路樹，未料全車騰起翻覆，據目擊者所稱，撞擊情況看來嚴重，剛好又遇上一整批結束救護訓練的消防隊員就在後方不遠，本以為要「即學即用」，所幸駕駛只有擦傷，「這種技能可以用，但最好一輩子不用上」。

事發在鹿野鄉瑞豐所一帶，雖然該處有測速相機，但不知何因，肇事車輛速度並不慢，民眾表示，肇事駕駛是名約20至30歲年輕男性，疑似路肩超車不慎衝出車道後撞擊路樹，還將樹皮刮下一大塊後騰起翻覆，零件還噴飛撞到其他車輛，可見撞擊力道確實不弱。

民眾見到時，已有大批救災車輛「趕到」，連消防局長官也剛好路過，民眾是以為「現在救護隊員速度神速，實在太厲害了」，消防局長官卻是心驚「糟了，莫非同仁出事」。結果真正原因卻是鹿野消防分隊剛好結束救護訓，正在返隊途中遇見車禍便下車協助，所幸安全氣囊爆開，駕駛僅擦傷、拒絕送醫，連送醫都省去。詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

剛好結束訓練的消防隊路過查看。（陳宏宗議員服務團隊提供）

樹皮都被刮下一大塊。（陳宏宗議員服務團隊提供）

