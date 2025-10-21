為80萬分紅潑酸砍兄害無辜女子險失明 台中翁上訴求輕判被駁回

張翁犯案用的鹽酸。（資料照）

台中市71歲張姓老翁，疑與胞兄投資房地產80萬元分潤談不攏，去年底竟持工業用鹽酸與刀械上門理論，不僅朝79歲胞兄潑酸、揮刀狠砍，更波及店內女員工險些失明，台中地院一審判張翁6年4月徒刑，張翁上訴辯無殺人犯意並願以債權賠償，但因未與被害人和解，台中高分院今（21）日駁回，維持原判。

回顧案情，張翁與胞兄多年來共同投資房地產，卻為80萬元分紅多次爭執。張翁曾多次騷擾、威脅胞兄，後者曾聲請家暴保護令，但張翁仍執意登門，去年12月20日下午，帶著兩罐工業用鹽酸前往西區胞兄經營的古董店，先將鹽酸潑向胞兄，又波及在旁工作40歲李姓女員工，李女右臉、右眼灼傷，痛到尖叫逃往隔壁大樓向保全求救報案。

此時張翁不罷手，再度拔出預藏的刀子朝胞兄猛砍，造成胞兄頭、背、手、腳多處撕裂傷與骨折，現場血跡斑斑。警消趕抵現場緊急將兩人送醫急救，所幸均撿回一命，張翁犯後逃逸，警方循線於隔日凌晨在南投中寮鄉將他拘提到案，檢方訊問後聲押獲准，偵結起訴。

一審今年7月間審結，依殺人未遂、重傷害未遂等二罪，分別判刑5年10月、2年7月，應執行6年4月，檢方與張翁都不服原審判決上訴台中高分院，二審審理期間，張翁否認殺人意圖，表示手上有兩筆債權可轉讓作為賠償，但仍未與胞兄與女員工達成和解，法官審酌其行為手段兇殘、後果嚴重，認原審量刑並無不當，今駁回上訴。

警方案發後將張翁拘提到案。（資料照）

