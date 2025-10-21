美濃大峽谷廢土流向曝光 營建廢土「過水」5土資場業者重金交保

檢警搜索土資場，追查廢土流向。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，查出不法集團疑勾結5家土資場業者，載運營建廢土的車輛駛入土資場繞場後未傾倒即出場，再將廢土直接運到「美濃大峽谷」或大樹統嶺山坡地傾倒，檢方搜索土資場，並傳拘15名業者、司機，依涉犯廢棄物清理法及刑法偽造文書等罪，諭知10萬至200萬元不等金額交保，查扣砂石車8輛。

橋頭地檢署近期密集強勢查緝環保犯罪，包括和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案等案件，共羈押被告17人，扣押重型開挖機具怪手16輛、重型曳引砂石車18輛，檢察官依組織犯罪條例重罪持續偵辦。

請繼續往下閱讀...

檢察官施佳宏、朱美綺溯源追查高雄大量建築廢土混合物非法回填之土方流向，發現清除廢土車輛為規避環保單位稽查，刻意將清除車輛駛入土資場繞場，營造進場處理的假象後立即離場，隨後將營建廢棄混合物運送至美濃區的盜採土石坑洞內及大樹區山坡地傾倒回填。

土資場一方面為牟取利益而開立不實的營建廢棄物處理證明文件，另一方面將未經處理的營建廢棄物冒充為良質砂土回填土地，土資場與清除業者成為美濃盜採土石及濫倒廢棄物不法集團的共犯。

檢方針對5家俗稱土資場的剩餘土石方處理場業者、運輸業者及司機發動搜索，並傳拘被告、證人到案，訊後認定被告謝姓、林姓等15人，依涉犯廢棄物清理法及刑法偽造文書等罪，諭知10萬至200萬元不等金額交保，並查扣砂石車8輛。

