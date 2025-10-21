為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    反情報官竊取同僚財物 過程遭全程監控移送法辦判刑

    2025/10/21 12:03 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖防衛指揮部爆發竊盜案件，澎湖簡易法庭做出判決，示意圖。（澎防部提供）

    澎湖防衛指揮部爆發竊盜案件，澎湖簡易法庭做出判決，示意圖。（澎防部提供）

    任職澎湖防衛指揮部情報處陳姓少校反情報官，涉嫌於2024、2025年不定時在軍官宿舍竊取同僚財物，經被害者架設相機蒐證，向督察室陳報，案經陸軍澎湖防衛指揮部函請憲兵司令部澎湖憲兵隊報告偵辦，經檢察官聲請簡易判決處刑。

    判決主文指出，陳姓少校係犯陸海空軍刑法第76條第1項第8款之在營區竊盜罪，共3罪，各處拘役30日，如易科罰金，均以新臺幣1000元折算壹日。應執行拘役70天，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

    判決書指出，陳姓少校2024年多次利用同僚不在宿舍機會，先後竊取黃姓上尉現金4千元、不詳數目零錢、2張鍋道樂禮券（價值500元）、1百元、8百元等物。竊取楊姓少校數目不詳零錢及1百元等物。竊取謝姓上尉1千7百元、8百元、飲料與牛肉乾等物。

    黃姓被害人屢次遭竊心覺有異，而與同事架設相機拍攝是誰行竊，發現係陳姓少校所為，案發後陳姓少校分別與黃姓上尉以1萬5千元賠償（未和解）、與楊姓少校以3萬元賠償（有和解但表明不原諒）、與謝姓上尉以3千3百元賠償（有和解）。雖然陳姓少校否認部分竊盜情節，但簡易庭法官根據陸軍澎湖防衛指揮部函文調查報告，被告否認應係事後卸責之詞，坦承部分與事實相符。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播