反情報官竊取同僚財物 過程遭全程監控移送法辦判刑

澎湖防衛指揮部爆發竊盜案件，澎湖簡易法庭做出判決，示意圖。（澎防部提供）

任職澎湖防衛指揮部情報處陳姓少校反情報官，涉嫌於2024、2025年不定時在軍官宿舍竊取同僚財物，經被害者架設相機蒐證，向督察室陳報，案經陸軍澎湖防衛指揮部函請憲兵司令部澎湖憲兵隊報告偵辦，經檢察官聲請簡易判決處刑。

判決主文指出，陳姓少校係犯陸海空軍刑法第76條第1項第8款之在營區竊盜罪，共3罪，各處拘役30日，如易科罰金，均以新臺幣1000元折算壹日。應執行拘役70天，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，陳姓少校2024年多次利用同僚不在宿舍機會，先後竊取黃姓上尉現金4千元、不詳數目零錢、2張鍋道樂禮券（價值500元）、1百元、8百元等物。竊取楊姓少校數目不詳零錢及1百元等物。竊取謝姓上尉1千7百元、8百元、飲料與牛肉乾等物。

黃姓被害人屢次遭竊心覺有異，而與同事架設相機拍攝是誰行竊，發現係陳姓少校所為，案發後陳姓少校分別與黃姓上尉以1萬5千元賠償（未和解）、與楊姓少校以3萬元賠償（有和解但表明不原諒）、與謝姓上尉以3千3百元賠償（有和解）。雖然陳姓少校否認部分竊盜情節，但簡易庭法官根據陸軍澎湖防衛指揮部函文調查報告，被告否認應係事後卸責之詞，坦承部分與事實相符。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法