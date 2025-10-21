為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假藉關聖帝君附身 對女信眾撫胸、摸大腿 竟判無罪

    2025/10/21 11:56 記者顏宏駿／彰化報導
    王男假藉關聖帝君附身，摸女信眾大腿及胸部，因罪證不足，判無罪。（示意圖，資料照）

    王男假藉關聖帝君附身，摸女信眾大腿及胸部，因罪證不足，判無罪。（示意圖，資料照）

    彰化縣二林鎮王男借友人A男祖厝做神壇，A男帶女友（以上稱B女）前往祭拜，事後卻傳出王男假藉關聖帝君附身，扯掉B女外衣、撫摸胸部及下體，甚至性交之情事。B女提出妨害性自主告訴，彰化檢方將王男起訴。該案進入彰化地院理，B女翻供，稱自己是志願，且事發當時A男並不在場，法官認為罪證不足，判處王男無罪。

    起訴書指出，該案發生於今年5月26日晚間21時許，B女陪同A男前往祭拜家神，王男趁A男離開現場講電話之際，強行將B女之衣服往上掀，並吸、咬B女之胸部，且強行扯下B女之外褲及內褲，以手指侵入B女下體，強制性交行為1次得逞。該案偵查時B女說，在男友出去講電話之際，王男突然說「我乃關聖帝君」，之後就對她亂來，她有喊救命，也有反抗想要推開被告。

    王男坦承有觸摸B女的胸部、大腿內側之事實，惟堅決否認有何強制性交之犯行。

    該案進入法院審理時，B女翻供說，王男見她男友出去講電話，有先問過她「可不可以跟你做那個事情（即發生性行為）」，她有回答說，可以。

    男友向法官說，事後女友有跟他說遭到被告侵犯的情況等語，但他不知女友是否同意與對方發生關係。

    法官指出，B女是否願意讓王男摸身體，偵查及審理時的說法有重大歧異，本案並沒有積極證據，證明王男有違反B女意願而為強制性交之行為，因此判決無罪。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播