假藉關聖帝君附身 對女信眾撫胸、摸大腿 竟判無罪

王男假藉關聖帝君附身，摸女信眾大腿及胸部，因罪證不足，判無罪。（示意圖，資料照）

彰化縣二林鎮王男借友人A男祖厝做神壇，A男帶女友（以上稱B女）前往祭拜，事後卻傳出王男假藉關聖帝君附身，扯掉B女外衣、撫摸胸部及下體，甚至性交之情事。B女提出妨害性自主告訴，彰化檢方將王男起訴。該案進入彰化地院理，B女翻供，稱自己是志願，且事發當時A男並不在場，法官認為罪證不足，判處王男無罪。

起訴書指出，該案發生於今年5月26日晚間21時許，B女陪同A男前往祭拜家神，王男趁A男離開現場講電話之際，強行將B女之衣服往上掀，並吸、咬B女之胸部，且強行扯下B女之外褲及內褲，以手指侵入B女下體，強制性交行為1次得逞。該案偵查時B女說，在男友出去講電話之際，王男突然說「我乃關聖帝君」，之後就對她亂來，她有喊救命，也有反抗想要推開被告。

請繼續往下閱讀...

王男坦承有觸摸B女的胸部、大腿內側之事實，惟堅決否認有何強制性交之犯行。

該案進入法院審理時，B女翻供說，王男見她男友出去講電話，有先問過她「可不可以跟你做那個事情（即發生性行為）」，她有回答說，可以。

男友向法官說，事後女友有跟他說遭到被告侵犯的情況等語，但他不知女友是否同意與對方發生關係。

法官指出，B女是否願意讓王男摸身體，偵查及審理時的說法有重大歧異，本案並沒有積極證據，證明王男有違反B女意願而為強制性交之行為，因此判決無罪。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

