為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不是強風！國3高架橋電桿折斷電線外露 通霄警再確認：工程車扯斷

    2025/10/21 11:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    國3高架橋電桿折斷、電線外露。（民眾提供）

    國3高架橋電桿折斷、電線外露。（民眾提供）

    民眾發現，國道3號苗栗縣通霄鎮坪頂里高架橋上一支電桿，直接被折成兩截，讓民眾以為因連日強風吹襲造成。通霄警方獲報後，趕赴現場了解，上午先指出得知有停電狀況，幸好未影響交通狀況，不過因部分電線外露提醒用路人注意。不過，通霄警方中午再確認後指出，該電桿並非被強風折斷，而是被工程車扯斷，案情大逆轉。

    至於該支電桿主人，中華電信苗栗區營運處表示並未在該處設置電桿；台電苗栗區營運處確認後表示，電桿非台電所有。

    目睹民眾說，因恰好行經該處，結果見到一隻電桿斷成兩截，詢問附近居民後得知，今天一早就發現電桿斷裂。

    通霄警方今天上午得知訊息後，派員前往現場，確認未影響交通後，先放置三角錐管制警告來車，並聯絡1999到場處理。

    不過，原以為電桿遭強風折斷，通霄警方今天中午再度前往現場確認並調閱相關報案資料，發現該支電桿是被工程車拉扯斷裂，今天電信業者也至現場釐清，目前尚未確認電桿主人。（13:03更新）

    國3高架橋電桿折斷、電線外露。（民眾提供）

    國3高架橋電桿折斷、電線外露。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播