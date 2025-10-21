不是強風！國3高架橋電桿折斷電線外露 通霄警再確認：工程車扯斷

國3高架橋電桿折斷、電線外露。（民眾提供）

民眾發現，國道3號苗栗縣通霄鎮坪頂里高架橋上一支電桿，直接被折成兩截，讓民眾以為因連日強風吹襲造成。通霄警方獲報後，趕赴現場了解，上午先指出得知有停電狀況，幸好未影響交通狀況，不過因部分電線外露提醒用路人注意。不過，通霄警方中午再確認後指出，該電桿並非被強風折斷，而是被工程車扯斷，案情大逆轉。

至於該支電桿主人，中華電信苗栗區營運處表示並未在該處設置電桿；台電苗栗區營運處確認後表示，電桿非台電所有。

請繼續往下閱讀...

目睹民眾說，因恰好行經該處，結果見到一隻電桿斷成兩截，詢問附近居民後得知，今天一早就發現電桿斷裂。

通霄警方今天上午得知訊息後，派員前往現場，確認未影響交通後，先放置三角錐管制警告來車，並聯絡1999到場處理。

不過，原以為電桿遭強風折斷，通霄警方今天中午再度前往現場確認並調閱相關報案資料，發現該支電桿是被工程車拉扯斷裂，今天電信業者也至現場釐清，目前尚未確認電桿主人。（13:03更新）

國3高架橋電桿折斷、電線外露。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法