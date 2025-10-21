屋內狂吸各種毒品害滿月女嬰成癮 毒媽二審從重改判

葉母屋內密閉空間吸毒，影響女嬰身心發育並成癮，被高雄高分院從重量刑。（記者鮑建信攝）

高市葉姓女子生下女嬰後失聯，警方獲報循線找到她，卻發現她在屋內密閉空間吸毒，嚴重影響小孩成長，被地院依妨害幼兒發育判刑8月，檢方認為量刑太輕上訴，高等法院高雄分院調查，嬰兒因吸入過量二手毒煙霧而成癮，情節重大，上午從重改判1年2月。

警方調查，2023年9月間，被告葉女（在押）在苓雅區生下羅姓女嬰後，帶著女兒轉往新興區租屋失聯，因葉女有毒品前科，市警局婦幼隊獲報後展開協尋，並在10月7日找到母女2人。

請繼續往下閱讀...

辦案人員發現，葉女長期在密閉空間吸毒，屋內充滿毒品燃燒產生的異味，緊急將剛滿月女嬰救出並安置，並採集其毛髮後送驗，驗出嗎啡、甲基安非他命與K他命等陽性反應。 警方製作筆錄後，將葉女依妨害幼兒發育罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴。

地院法官開庭調查審酌葉女坦承犯行，犯罪時間短暫，判處有期徒刑8月，雄檢認為量刑太輕，上訴要求從重改判。

高雄高分院指出，由於葉女長期吸食1、2、3級毒品，導致女嬰吸入二手毒霧後，經檢驗竟然成癮，情節重大，上午從重改判有期徒刑1年2月，仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法