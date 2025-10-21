3律師助「露營車售租」集團吸金19億元 認罪獲判緩刑定讞

最高法院。（資料照）

魏君婷、江東原、葉大慧等3名律師，10年前以「鑑證合約合法」的方式，協助「中信昌」公司以售租露營車為幌子違法吸金19億元，法院審理吸金案時發現3律師協助犯案，依職權告發；一審考量3律師都認罪，判處皆緩刑，惟魏女一路上訴至三審，最高法院駁回，維持二審判的1年10月刑、緩刑4年、支付公庫50萬元定讞。

另2律師，江東原一審判1年2月、緩刑3年、向公庫支付40萬元；葉大慧判2年、緩刑5年、支付公庫60萬元，2人皆未上訴而確定。

魏君婷一審被判刑1年11月、緩刑4年、支付公庫55萬元，上訴二審後，高院稍微減輕改判1年10月、緩刑4年、支付公庫50萬，最高法院維持確定。

中信昌公司負責人吳國昌（判9年徒刑定讞已發監）於2005、2006年間，陸續找胞弟等人，推出「露營車售後租回」專案，並宣稱要在嘉義、金門開發觀光景點周邊土地、興建飯店，號召吸引投資，有多人分別投資2、3000萬元。

吳國昌並請律師魏君婷等3名律師，佯以鑑定契約合法的方式，使投資人誤信中信昌公司是合法投資，使集團得以吸金逾10億元，得款用於購地興建中信昌飯店、炒股、炒房地產或花用。台北市調查處2012年10月發動搜索約談。

