涉盜賣10.2億元公債 台銀前襄理陳守樸逃亡25年不起訴

前台灣銀行松江分行襄理陳守樸，涉嫌於2000年盜賣10.2億元公債，堪稱是史上最重大的銀行員監守自盜案，但他案發前潛逃中國，下落不明，台北地檢署2000年對陳發布通緝，由於陳守樸逃亡迄今超過25年，追訴權時效完成，檢察官昨（20）日將陳守樸不起訴。陳的生死、金流成為謎團。

檢調調查，陳守樸2000年1月任職台銀松江分行初級襄理期間，盜賣中興票券託台銀保管的「中央政府重大交通建設公債」306張，面額達11億7千多萬元，為掩飾罪行，僅歸還500萬元券債30張，其餘279張、價值10億2590萬元公債盜賣未歸還；他並勾中陸公司負責人林潮裕，以債券附買回方式轉匯4筆資金，共3億5500萬元，分別匯往中國、美國。

2000年5月間，台銀稽核室針對逾期放款比頗高的松江分行進行年度查核，發現短少279張、總面額10億2590萬元公債，5月10日公債清點完畢，懷疑是甫從出納科長調為初級襄理陳守樸侵占，但當天陳攜帶300萬元現金搭機赴中國，下落不明。

檢調展開偵查行動時，陳守樸早已搭機赴中國，調查局則查出，陳守樸在中國安徽省銅陵縣經營「艾瑪油品」公司，台北地檢署於2002年依「貪污治罪條例」侵占職務上持有之非公用私有財物罪通緝陳，調查局雖將陳守樸列為「外逃通緝犯」名單追緝，但陳守樸因逃亡迄今超過25年，追訴權時效日前已完成，台北地檢署20日依法將陳守樸不起訴處分。

