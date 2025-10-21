為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉盜賣10.2億元公債 台銀前襄理陳守樸逃亡25年不起訴

    2025/10/21 11:43 記者王定傳／台北報導
    前台灣銀行松江分行襄理陳守樸。（圖擷取自調查局外逃通緝犯查詢系統）

    前台灣銀行松江分行襄理陳守樸。（圖擷取自調查局外逃通緝犯查詢系統）

    前台灣銀行松江分行襄理陳守樸，涉嫌於2000年盜賣10.2億元公債，堪稱是史上最重大的銀行員監守自盜案，但他案發前潛逃中國，下落不明，台北地檢署2000年對陳發布通緝，由於陳守樸逃亡迄今超過25年，追訴權時效完成，檢察官昨（20）日將陳守樸不起訴。陳的生死、金流成為謎團。

    檢調調查，陳守樸2000年1月任職台銀松江分行初級襄理期間，盜賣中興票券託台銀保管的「中央政府重大交通建設公債」306張，面額達11億7千多萬元，為掩飾罪行，僅歸還500萬元券債30張，其餘279張、價值10億2590萬元公債盜賣未歸還；他並勾中陸公司負責人林潮裕，以債券附買回方式轉匯4筆資金，共3億5500萬元，分別匯往中國、美國。

    2000年5月間，台銀稽核室針對逾期放款比頗高的松江分行進行年度查核，發現短少279張、總面額10億2590萬元公債，5月10日公債清點完畢，懷疑是甫從出納科長調為初級襄理陳守樸侵占，但當天陳攜帶300萬元現金搭機赴中國，下落不明。

    檢調展開偵查行動時，陳守樸早已搭機赴中國，調查局則查出，陳守樸在中國安徽省銅陵縣經營「艾瑪油品」公司，台北地檢署於2002年依「貪污治罪條例」侵占職務上持有之非公用私有財物罪通緝陳，調查局雖將陳守樸列為「外逃通緝犯」名單追緝，但陳守樸因逃亡迄今超過25年，追訴權時效日前已完成，台北地檢署20日依法將陳守樸不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播