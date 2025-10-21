不滿口角衝突影片被PO網 黑幫烙人伏擊被法辦

北市中山區發生鬥毆事件，轄區警方循線於路邊攔查到涉嫌毆人的嫌犯。（記者邱俊福翻攝）

林姓幫派聚合分子因不滿本月初跟他人在台北市中山區酒店門口口角衝突的現場，被路過的巫、方2人錄下PO網，還因此上了社會新聞，本月12日凌晨涉嫌烙人在巫等2人出沒活動的錦州街附近守候，見2人出現上前理論，一言不合，隨即分持安全帽、棍棒圍毆2人成傷，轄區台北市警中山分局中山二派出所據報，循線陸續逮捕林等5人到案，依妨害秩序、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，29歲林男，本月11日凌晨跟酒醉的1名潘姓男子，於酒店門口起口角相互叫囂，當時警方據報到場依社會秩序維護法偵辦，該事件被巫等2人路過錄下影像PO網，媒體因此進行相關報導，引來林男的不滿。

請繼續往下閱讀...

林男經進行了解，查知PO網者是附近上班的酒店經紀，經常在北市中山區錦州街附近出入，隔天凌晨林男便烙來多名友人分開2輛轎車，在錦州街埋伏，凌晨近2時許，巫等2人外出購買飲料，剛好被林等人看到，一擁而上，雙方爆發口角後，林等人分持安全帽與棍棒，對巫2人圍毆，隨即逃離現場。

警方據報到場時，雙方已不見蹤影，經立即調閱監視器查看犯嫌人等有搭乘轎車離開，並至附近民生東路1段前停放，線上警力攔查該車，現場盤查過濾確認林、謝2男爲參與鬥毆的人員身分後，帶返所釐清案情，並陸續將參與鬥毆的邱、陳、羅等3人通知到案說明，而被毆的巫等2人則自行前往馬偕醫院看診；全案訊後將林等動手的5人依妨害秩序、傷害案移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法