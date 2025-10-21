開賓士與7旬機車騎士擦撞釀一死 車主是建設公司老董

陳姓董事長開車擦撞機車騎士釀一死。（記者王冠仁翻攝）

台北市大同區昨天發生一起死亡車禍，75歲黃姓騎士騎機車載著70歲蔡姓妻子，行經酒泉街一處路口時要左轉，不慎與對向直行、由72歲陳姓老翁駕駛的賓士休旅車擦撞，黃最終傷重不治，陳被警方依過失致死罪嫌送辦。陳的身分今天曝光，是某建設公司董事長，車禍當時是要開車去公司上班。

據悉，陳姓老翁是大同區在地建商，目前擔任某建設公司董事長；昨天陳自行駕車，從住家要前往公司上班，他行經肇事地點時，當時左側有車輛準備左轉，他於是切換至右方車道打算繼續直行，但因左側視線受阻，沒有見到黃姓騎士騎車竄出來，他剎車不及與對方擦撞，沒想到黃送醫後宣告不治。

據了解，陳已經位居董事長，但凡事親力親為，因此沒有請司機開車，而是習慣自行開車上下班，沒想到昨天在距離其公司只有不到1公里處發生車禍。

警方指出，這起死亡車禍發生在昨天早上10時許，黃騎機車載著蔡姓妻子，行經酒泉街靠近迪化街一處路口時左轉，不慎與對向直行的陳姓老翁轎車撞上，黃、蔡從機車上彈飛出去倒地。黃當場失去呼吸心跳、送醫不治，蔡則是只有肢體受到擦挫傷、意識清楚；陳酒測值為0。

警方說，蔡雖然意識清楚沒有大礙，但她目睹丈夫車禍喪命後，情緒狀況不穩，面對警方詢問相關問題都說不清楚，仍心有餘悸。

