    中市國小女童在安親班疑遭男童性騷還被家長恐嚇 女童父一狀告進警局

    2025/10/21 11:20 記者歐素美／台中報導
    女童疑遭性騷擾案，東勢警分局表示已受理報案處理中。（記者歐素美攝）

    女童疑遭性騷擾案，東勢警分局表示已受理報案處理中。（記者歐素美攝）

    台中市一名國小女童在安親班疑遭男童摸屁股等性騷擾，經與同在安親班的哥哥向老師反映，老師卻不當一回事，被控性騷男童的父親甚至到安親班將這對小兄妹帶到小教室嗆「不說實話，我就把你們兩個送進警察局」，女童父親怒提告；台中市東勢警分局及社會局表示，已受理調查中。

    台中市社會局表示，女童疑在安親班遭同學性騷擾一案，學校已啟動校園性騷擾事件調查，確保兒少安全，並啟動輔導機制等協助，至於男童父親將兄妹帶到安親班教室內質問的行為，似違反兒少權法，家防中心將同步調查是否涉及不當對待；東勢警分局表示，已受理女童家長報案，但內容不便說明。

    女童的父親在網路po文表示，女兒在安親班遭一位新來的男童性騷擾，同在安親班的哥哥獲知後向安親班老師反映，老師卻回「他們在玩，不是故意的」；10月13日，女兒又被同一名男童性騷，女兒反抗發聲，安親班有其他高年級學生聽到，馬上告知女童哥哥，再度反映給安親班老師，安親班老師一樣回覆「不是故意的」。

    女童父親說，當天他接回孩子路上，兒子告知，妹妹今天又被性騷，他很憤怒，打電話給男童家長，也告訴對方隔天會到安親班詢問處理此事； 不料，隔天男童的父親提早到安親班在一樓怒吼女童哥哥，並把兄妹帶到安親班2樓小教室，用恐嚇、威脅的口吻質問「你們不說實話，我就把你們兩個送進警察局，連你的父母也送進警局」。

    女童父親表示，男童家長未經監護人同意怎麼可以把別人小孩帶到空教室質詢且恐嚇又錄音錄影，行為令人憤怒，他女兒是受害者，遭受到性騷擾勇敢說出來，男童家長卻要繼續加害？造成孩子心靈受創，連上學都害怕遇到這位家長。

    女童父親指出，他已向警方報案，性騷擾案件學校也已協助通報，希望這位家長受到法律制裁，絕對不能再有下一個受害者，且安親班處置過程嚴重失職。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

