外交部聖保羅宿舍標案涉偽造文書 前處長馮光中、副領事楊正源起訴

外交部駐巴西聖保羅辦事處前王姓組長2023年3月墜樓身亡，引發軒然大波，事後王男家屬告發前辦事處處長馮光中涉嫌圖利等罪；台北地檢署查出，馮光中與聖保羅副領事楊正源，涉嫌於2021年辦理聖保羅辦事處職務宿舍修繕工程2件標案時，未依政府採購法於議價時前訂定底價等程序，甚至還填寫不實內容，助劉、楊2人拿下標案，台北地檢署今依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴馮、楊2人。

檢方調查，2020年12月間，馮光中指示楊正源簽辦駐聖保羅辦事處「職務宿舍修繕工程設計及監造」招標作業，並於2021年以公開取得取得報價單或企劃書方式公告招標，以參考最有標精神方式決標，預算99萬元，但因無廠商投標而導致流標，楊隨即於同年2月辦理第2次公開招標，並於同月日5日開標。

檢方調查，馮因早已與當地華裔室内設計師劉曼青商議好設計圖說內容，明知劉並未依招標文件要求，期限前檢附廠商資格文件、標單、報價單或企劃書等投標文件，竟未依開標會議主持人身分判定為不合格廠商。

檢方查出，2人明知上情，卻未辦理評選及議價程序，也沒有於議價前訂定底價，竟推由楊正源，直接在該監造案的議價及決標記錄的「開標、審標情形」欄位，虛偽填上「一、本案投標廠商計1家，開標前合格投標廠商計1家,審標結果1家符合規定」及「二、投標廠商劉曼青報180000（巴西幣）最低，且在底價180000元整以內經主持人⋯宣布決標」等不實内容，助劉曼青以98萬元取得標案。

不僅如此，馮另指示楊辦理駐聖保羅辦事處「職務宿舍修繕工程」招標作業，採公開招標，以最低價方式決標，預算金額943萬餘元，因沒有廠商投標而流標，馮遂指示楊改成限制性招標，又如法炮製，明知廠商陳正彥並未檢附廠商資格文件、標單、企劃書等，竟涉未進行審價程序，也未於議價前訂定底價，由楊在議價及決標紀錄的「開標、審標情形」欄位，填上不實內容，助陳正彥以934萬元得標；至於王男遺孀檢舉馮包庇特定廠商涉圖利、加重誹謗等罪，檢方均認馮罪嫌不足，均不起訴處分。

