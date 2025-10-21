莽男被數落工作問題作勢砸酒瓶 抄菜刀砍殺同事起訴

桃園市楊姓男子被同事數落還作勢毆打，涉嫌持菜刀砍殺對方，桃檢依殺人未遂罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市36歲楊姓男子前往朋友家聊天時，被在場的張姓同事數落工作問題，雙方發生口角，張男作勢拿酒瓶要毆打楊男，楊不滿張男態度，從友人家廚房拿出菜刀對張男揮砍數刀殺傷雙手及頭部，張男送醫保住一命；楊男經警方送辦，桃園地檢署偵辦認為他持刀朝人體頭部揮砍，有不確定殺人故意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，楊男於去年9月4日前往龜山區林姓友人住處聊天，其職場同事張男也在場，不料聊天話題變味，張男突然斥責楊的工作問題，雙方爭吵時，張男拿起酒瓶作勢要毆打楊男；楊男當下氣不過，跑進林男屋內廚房拿出一把菜刀，二話不說朝張男頭部揮砍，張男當下以雙手抵擋，造成頭部左頂骨骨折、左手腕頂骨開放性骨折、左手掌深度撕裂傷、右前臂撕裂傷、胸壁撕裂傷等，經送醫急救幸無生命危險。

請繼續往下閱讀...

楊男被捕送辦，檢方訊問時他坦承揮刀砍傷張男，但稱沒有殺人故意；但檢察官直指，人體頭頸部為重大器官，以利刃砍殺極可能造成死亡結果，楊男僅因細故持刀揮砍張男頭部，張男雖以雙手抵抗，頭部、雙手均受開放性骨折等傷害，認定涉犯殺人未遂，近日偵結起訴。

