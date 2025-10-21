為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中驚傳奪命車禍！台版「豆豆先生」遭撞飛 倒臥血泊傷重不治

    2025/10/21 10:33 記者許國楨／台中報導
    林姓車行老闆今（21）日凌晨在這處路口穿越馬路被機車撞上送醫不治。（民眾提供）

    林姓車行老闆今（21）日凌晨在這處路口穿越馬路被機車撞上送醫不治。（民眾提供）

    台中北屯驚傳奪命車禍！有台版「豆豆先生」之稱的林姓車行老闆今（21）日凌晨穿越馬路時，遭一輛白牌檔車高速撞上，強大撞擊力道讓雙方瞬間噴飛十多公尺，林男倒臥血泊、當場失去意識，送醫搶救仍宣告不治，現場散落安全帽、皮鞋與破裂車殼，滿地碎片混著血跡，令人怵目驚心。

    這起車禍發生在今天凌晨一點多，地點在北屯區軍功路與景賢路口，黃姓騎士（44歲）當時騎白牌重型機車沿著軍功路直行，行經景賢路時，因不明原因與穿越馬路的林男（55歲）發生碰撞，撞擊聲響徹夜空，機車一路滑行近20公尺才停下，地面留有長長刮痕，顯示當下撞擊力道猛烈。

    消防人員獲報趕抵時，發現林男已陷入OHCA（到院前心肺功能停止），經緊急送醫搶救仍宣告不治，經查，林男是當地一間二手車行老闆，因長相酷似英國喜劇角色「豆豆先生」而在網路上小有名氣，臉書擁有逾5千名追蹤者，平時熱心又風趣，還曾在刊物發表文章、分享生活，沒想到過馬路遇死劫，讓熟識鄰里難以置信。

    至於黃男則是全身多處擦挫傷，意識清楚，警方表示，現場號誌運作正常，初步排除酒駕，不排除有闖紅燈或超速情形，正調閱監視器釐清肇事責任，至於詳細事故原因，仍待後續調查釐清。

    黃男騎著這輛白牌檔車今（21）日凌晨撞上穿越馬路的林姓車行老闆。（民眾提供）

    黃男騎著這輛白牌檔車今（21）日凌晨撞上穿越馬路的林姓車行老闆。（民眾提供）

    林姓車行老闆今（21）日凌晨穿越馬路被機車撞上送醫不治，路面留下長長刮痕，令人怵目驚心。（民眾提供）

    林姓車行老闆今（21）日凌晨穿越馬路被機車撞上送醫不治，路面留下長長刮痕，令人怵目驚心。（民眾提供）

