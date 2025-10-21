為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    前科犯工地襲胸女同事遭起訴 「消失的證人」案情大逆轉

    2025/10/21 10:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    前科犯工地襲胸女同事遭起訴，「消失的證人」案情大逆轉！（情境照）

    竊盜前科犯李男在工地遭女同事指控趁機襲胸，被檢方依性騷擾罪嫌起訴，新竹地院審理時，發現被害人明明在警訊時指稱李男「把其他同事支開」才襲胸，但後來居然又出現目擊證人，且法官罕見拘提該證人也未出庭作證，在告訴人與證人口供都有嚴重瑕疵情況下，諭知李男無罪。

    檢方起訴指控，李男因多次竊盜案件，分別經法院判刑2年2月、1年2月確定，小美則是工程行派遣在新竹市將軍村工地營建工程同事，111年8月18日上午在工地工作之際，李男趁機以右手觸摸小美左胸，檢方依性騷擾罪嫌起訴。

    李男堅決否認犯行，辯稱沒有碰觸告訴人胸部，也沒有伸手。

    法官調查，目擊證人根本無法確定案發的時間點，連上午或下午都無法特定，且其所描述「輕輕拍一下胸部」與小美所指稱「用力搓揉」，程度上有差異，且小美於警詢時明確提及被告「先把其他同事支開」，何以還有證人得以目睹事發經過，已有疑問。

    不僅如此，事後證人拒絕出庭作證，法官依法拘提仍未到庭，被告及辯護人無從行使憲法保障的對質詰問權，以檢驗其真實性及可信度。最後法官諭知李男無罪。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    圖
    圖
