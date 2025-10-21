國一貨車司機自撞下車查看遭後車撞飛至對向車道 慘遭多車輾斃

中山高汐止北上路段今天清晨傳出二次事故引發的連環車禍，造成一死ㄧ傷、4車受創，遭撞駕駛彈飛到對向北上車道身亡，更造成後方嚴重回堵，車禍原因仍待調查釐清；圖為貨櫃車撞上保護死者的大貨車，車頭全毀。（記者吳仁捷翻攝）

中山高汐止北上路段今天清晨傳出死亡連環車禍，一名駕駛倒在南下車道，巡邏車、消防車趕抵，發現男子明顯死亡，初步釐清，高姓死者駕貨車不明原因自撞，遭後方傅姓男子駕駛轎車撞飛到對向（南下）內側車道，再遭多車輾過不幸身亡，國道警方初判為二次事故釀禍，造成4車事故釀1死1傷，加上受到共伴效應降雨、加上天雨路滑，導致尖峰時段一度回堵到基隆路段，車龍長達3公里，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

國道公路警察局一隊說明，中山高北上汐止路段，今天清晨5時38分獲報4車事故 ，一名駕駛疑遭後方轎車撞擊身亡事故； 國道一隊勤務指揮中心獲報，中山高北向12.4公里汐止路段發生事故，有1人躺於南向車道，立刻調派巡邏車前往處理，通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，該男子已明顯死亡，另1名營半聯結車駕駛送醫。

警方調查，死者為62歲高姓男子，駕駛小貨車不明原因自撞護欄停在內側車道，高男下車至後方擺放故障標誌時，遭內線由30歲傅姓男子駕駛的轎車撞擊，高男拋飛到南向內側車道，疑似遭其他車輛撞擊；當時26歲賴姓男子駕駛的營業大貨車停於北向現場右後方幫忙警戒、保護高男，但遭後方48歲徐姓男子駕駛營半聯撞擊。

消防人員到場，判定高男明顯死亡未送醫，營業半聯結車徐姓駕駛受困車內，被警消救出送往內湖三總救治，包括高姓死者、徐姓駕駛等各車駕駛酒測值待檢測、抽血，詳細的肇事發生原因仍待警方警方進一步釐清。

現場5車道適逢尖峰時段，占用內側車道處理，事故現場尚未排除，仍在處理中，造成後方回堵。

呼籲用路人應遵守交通安全規則，開車應隨時注意前方動態，發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，過程中隨時注意來車動態，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

