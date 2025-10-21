為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    洪災演練汽車卡溪底！民憂洩油污染 消防署回應了

    2025/10/21 10:29 記者劉濱銓／南投報導
    南投水里鄉水里溪赫見汽車卡溪底，民眾議論紛紛，消防署則解釋是在進行洪災演練。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉流經市區的清澈水里溪，是當地重要觀光景點，但近日竟有汽車卡在溪底，民眾議論紛紛，也擔心車輛油料洩漏污染，對此，消防署回應，是所屬的特搜隊與土耳其AKUT搜救隊，在此演練洪災車輛受困救援，利用水里溪模擬實際救援場景，且車輛都有卸除零件與清潔處理，民眾不用擔心。

    在地民眾表示，近日在水里溪竟赫見有汽車卡在溪底，仔細查看並未發現有人在車上，只是以往清澈的市區溪流，頭一次有車輛出現在溪底，讓人覺得奇怪，更擔心車輛油料是否會污染水域環境。

    消防署表示，水里溪因水流穩定，過去一直都是消防單位進行船艇激流救生訓練的場地，此次則是消防署特搜隊與土耳其搜救隊在此進行洪災演練，利用當地天然溪流作為模擬場景，並吊掛車輛至溪底，呈現實際救災情境，以達演練目的與成效。

    有關車輛油料洩漏的疑慮，則因採用的都是報廢車輛，事前也都委請車廠將引擎、油箱卸除，並針對可能會有油污的部分做清潔，避免造成水源污染。

    南投水里溪洪災演練赫見汽車卡溪底，民眾擔心車輛油料洩漏污染，消防署回應演練車輛皆有事前清潔處理。（記者劉濱銓攝）

    南投水里溪赫見汽車卡溪底，係因消防署特搜隊在此進行洪災演練。（記者劉濱銓攝）

