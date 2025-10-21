好危險！ 小孩突衝出馬路遭車撞 網友驚呼：駕駛好衰

小朋友衝到對向時，遭紅色轎車撞個正著。（民眾提供）

有民眾昨（20）日在社群平台上傳一則車禍影片，事發在18日高雄市苓雅區廣州一街，駕駛的行車記錄器拍下，車子行駛過程中，突然有1名小孩從右側衝出快跑橫越馬路，遭對向來車撞個正著，幸好當時駕駛緊急煞車，小孩很快自行爬起，一票網友驚呼小孩命大、不會過馬路？警方則未接獲報案。

從影片發現，遭撞的小孩當時為了過馬路，但沒有走斑馬線，疑似見車輛因前方紅燈陸續減速之際，突然從路旁快跑欲橫跨馬路，但過雙黃線時，亦未停下看對向是否有來車，結果被1輛行駛而來的紅色轎車撞個正著，小朋友當下倒臥在地上，但不久即自行起身，肇事駕駛也下車查看，由於小孩衝出的速度太快，不少網友認為「駕駛好衰」、「這要怎麼閃？」、「現在的小朋友不會過馬路？」

苓雅分局凱旋路所指出，經檢視影片，行人自廣州一街由西向東穿越道路、轎車沿廣州一街由南向北行駛，於18日下午1點左右在廣州一街發生碰撞。

經調閱監視器，初步分析事故原因為行人不依規定，擅自穿越車道；轎車疑似違反道路交通安全規則第94條第3項「未注意車前狀況」，行人違規可處500元罰鍰。

