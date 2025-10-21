為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南公布11名高風險駕駛 3人涉肇事逃逸

    2025/10/21 10:04 記者劉婉君／台南報導
    台南市政府公布第13批高風險駕駛名單共11人。（交通局提供）

    台南市政府公布第13批高風險駕駛名單共11人。（交通局提供）

    台南市政府今（21）日公布第13批高風險駕駛名單共11人，違規地點包括國道及平面道路，其中有3人涉嫌肇事逃逸致人死傷。

    11案高風險駕駛事件，違規地點為國道2件、麻豆區3件、新營區、仁德區、安定區、七股區、學甲區、東山區。駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

    交通局長王銘德表示，交通違規具有高度威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，希望藉由公布高風險駕駛人資訊，發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則自2023年8月11日公告施行，公告對象為汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則，將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

    台南市政府公布第13批高風險駕駛名單共11人。（交通局提供）

    台南市政府公布第13批高風險駕駛名單共11人。（交通局提供）

    台南市政府公布第13批高風險駕駛名單共11人。（交通局提供）

    台南市政府公布第13批高風險駕駛名單共11人。（交通局提供）

