男騷擾女老闆狂發「我認定的老婆」訊息 易科罰金代價5萬

嘉義一名陳姓男子涉嫌於去年10月間，多次傳網路通訊軟體Line訊息給曾雇用他的女老闆，包括「你還是我認定的老婆」、「看是拳武行還是給你爸送終都有可能」等，女子感到遭跟蹤騷擾與恐嚇，十分害怕，連忙報警處理，嘉義地檢署依涉嫌恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾防制法起訴陳男，嘉義地方法院判決陳男拘役50日，如易科罰金，1000元折算1日，可上訴。

檢警調查，陳男是去年8、9月與提告女子認識，曾受雇於該女子，去年10月9日至24日，連續傳送短則6個字、長則51字的訊息，包括「不然我就算死我也會拉你一起死、不要我必須拿我岳父的存亡來要求你該如何、或是直接撕破臉連你的小孩一起摧毀」、「你惹毛我我可以搞到你不管哪都待不下」、「我願意用自己的人生填滿你」、「我讓你直接從深淵跳進煉獄」、「你是我的小公主、如果要我繼續叫你老婆可以、我知道我這種個性一定是最忠誠的妻奴」等語，讓女子已讀訊息後心生畏怖。

嘉義地院審理法官認為，陳男17次傳訊息舉動，干擾提告女子生活的平靜安寧，侵害其合理期待不受侵擾的自由，1個行為觸犯危害恐嚇安全罪、犯跟蹤騷擾防制法2罪，判處拘役50日。

